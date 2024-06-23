Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 23 червня

Злитки золота. Фото: Reuters

Ціни на золото в Україні залишаються стабільними останнім часом. Незмінність вартості зумовлена низькою волатильністю на світових ринках та відсутністю значних економічних потрясінь. Така стабільність дає змогу інвесторам спокійно оцінювати свої активи та планувати фінансові стратегії.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у червні.

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Цікаві факти про золото

Золото, один із найцінніших металів на Землі, має багату історію, сповнену захопливих фактів. По-перше, усі запаси золота, видобуті з часів давнини, становлять приблизно 197 576 тонн. Цікаво, що більша частина цього металу зберігається у вигляді злитків у центральних банках та сховищах різних країн.

Ще один цікавий факт стосується походження золота. Вчені вважають, що цей метал утворився під час вибухів наднових зірок мільярди років тому, а пізніше його занесли на Землю астероїди. Крім того, золото має вражаючу ковкість: один грам цього металу можна розкачати у лист розміром в один квадратний метр, який буде настільки тонким, що стане напівпрозорим. Завдяки своїм унікальним властивостям золото використовується не тільки в ювелірній справі, але й у медицині, електроніці та навіть у космічних технологіях.

Де найдорожче приймають золото

Ціни на приймання золота можуть значно варіюватися, залежно від країни, міста та конкретного пункту приймання. Однак, зазвичай найвищі ціни на золото пропонують у таких місцях:

Ломбарди великих міст. У великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, можна знайти ломбарди та пункти приймання золота, які пропонують конкурентні ціни через високу конкуренцію.

У великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, можна знайти ломбарди та пункти приймання золота, які пропонують конкурентні ціни через високу конкуренцію. Ювелірні магазини. Деякі ювелірні магазини не тільки продають, але й скуповують золото, пропонуючи вигідні умови для своїх клієнтів.

Деякі ювелірні магазини не тільки продають, але й скуповують золото, пропонуючи вигідні умови для своїх клієнтів. Спеціалізовані компанії. Компанії, які спеціалізуються на скуповуванні дорогоцінних металів, можуть запропонувати кращі ціни завдяки своїм обсягам операцій та професійному підходу до оцінки.

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Деякі онлайн-платформи спеціалізуються на купівлі-продажу золота, де можна знайти вигідні пропозиції. Важливо лише перевірити надійність таких сервісів. Аукціони. Продавати золото на аукціонах може бути вигідно, особливо якщо це рідкісні монети або унікальні ювелірні вироби.

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Для отримання найвигіднішої ціни важливо порівняти пропозиції кількох місць і обов'язково перевірити репутацію пункту приймання перед продажем.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3017,13 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3008,08 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2986,96 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 994,66 грн/грам.

375 проба: 1 120,11 грн/грам.

500 проба: 1493,48 грн/грам.

583 проба: 1741,40 грн/грам.

585 проба: 1747,37 грн/грам.

750 проба: 2240,22 грн/грам.

900 проба: 2688,26 грн/грам.

916 проба: 2736,06 грн/грам.

958 проба: 2861,51 грн/грам.

999 проба: 2983,97 грн/грам.

999,9 проба: 2986,66 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 960 грн/грам.

375 проба: 1 225 грн/грам.

500 проба: 1 650 грн/грам.

583 проба: 1 890 грн/грам.

585 проба: 1 885 грн/грам.

750 проба: 2 430 грн/грам.

900 проба: 2 840 грн/грам.

916 проба: 2 960 грн/грам.

958 проба: 3 190 грн/грам.

999 проба: 3210 грн/грам.

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