Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 июня 2024 года

Работник на плавильном заводе. Фото: Bloomberg

Цены на металлолом в Украине растут, и латунь не исключение. В конце июня стоимость этого металла начала уверенно подниматься, что делает сдачу металлолома особенно выгодным делом для украинцев.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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Где дороже всего принимают лом латуни

Дороже всего принимают металлолом латуни в больших городах Украины, таких как Киев, Харьков, Одесса и Львов. В этих городах много пунктов приема металлолома, предлагающих конкурентные цены из-за высокого спроса и активного рынка.

Также важно обращать внимание на специализированные компании, которые занимаются исключительно приёмом и переработкой цветных металлов, ведь они обычно предлагают самые высокие цены.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 115 до 145 грн;

Винницкая область — от 110 до 135 грн;

Волынская область — от 115 до 140 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 140 грн;

Житомирская область — от 115 до 140 грн;

Закарпатская область — от 125 до 150 грн;

Запорожская область — от 135 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 135 до 150 грн;

Кировоградская область — от 120 до 140 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 145 до 165 грн;

Одесская область — от 135 до 160 грн;

Полтавская область — от 130 до 155 грн;

Ровенская область — от 135 до 150 грн;

Сумская область — от 125 до 150 грн;

Тернопольская область — от 125 до 145 грн;

Харьковская область — от 130 до 150 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 160 грн;

Черкасская область — от 125 до 155 грн;

Черновицкая область — от 125 до 145 грн;

Черниговская область — от 125 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.