Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 17 июня 2024 года

Выплавка металла. Фото: metals-hub.com

За последнюю неделю цены на лом латуни в Украине немного снизились, но все равно сдавать его сейчас выгодно. Рынок продолжает поддерживать стабильный спрос на восстановление ресурсов, что обеспечивает высокую ценность вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди с примесями цинка и других металлов. Этот материал имеет широкое применение благодаря своей прочности, коррозионностойкости и эстетическому виду. Латунь используется в различных сферах, включая строительство, музыкальные инструменты, производство мебели и художественные работы.

В сфере искусства латунь давно ценится за свою способность к литью и ковке, а также за способность хорошо держать форму после обработки. Она используется для создания скульптур, отливок и декоративных изделий. Также латунь используется в музыкальных инструментах, таких как трубы и трубчатые духовые, благодаря своим акустическим свойствам.

В строительстве латунь используется для создания деталей, требующих высокой прочности и коррозионностойкости, таких как дверные ручки, опоры и декоративные элементы.

Где дороже всего принимают лом латуни

Лом латуни можно сдать на переработку во многих местах, однако цены могут варьироваться. Дороже всего этот материал принимают в специализированных перерабатывающих заводах, где обычно имеется высокотехнологичное оборудование для извлечения чистого металла. Такие предприятия могут быть сосредоточены в крупных городах или индустриальных областях, где спрос на металл большой.

Также можно сдать лом латуни на утилизацию во вторичных металлоломных пунктах. Цены в них могут быть несколько ниже, но все равно выгодными, поскольку латунь является ценным металлом для вторичной переработки. Некоторые металлоломные пункты могут даже забирать лом на месте, что также может быть удобным для клиентов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Эксперт добавил, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — сказал Пендзин.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 105 до 140 грн;

Винницкая область — от 100 до 130 грн;

Волынская область — от 115 до 120 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 135 грн;

Житомирская область — от 110 до 140 грн;

Закарпатская область — от 120 до 145 грн;

Запорожская область — от 130 до 150 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 140 грн;

Кировоградская область — от 110 до 130 грн;

Львовская область — от 120 до 140 грн;

Николаевская область — от 130 до 155 грн;

Одесская область — от 130 до 155 грн;

Полтавская область — от 120 до 150 грн;

Ровенская область — от 125 до 140 грн;

Сумская область — от 110 до 130 грн;

Тернопольская область — от 120 до 145 грн;

Харьковская область — от 120 до 140 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 140 грн;

Черкасская область — от 125 до 145 грн;

Черновицкая область — от 110 до 135 грн;

Черниговская область — от 120 до 140 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, чермет и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и в какие страны Украина импортировала и экспортировала.