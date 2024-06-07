Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 июня 2024 года

Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне
На украинском рынке металлолома цены на латунь поддерживаются на стабильно высоком уровне. Это объясняется постоянным спросом на этот материал в производстве различных товаров. Чрезмерный рост цен наблюдается из-за увеличения стоимости сырья и ограниченного предложения на рынке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.
В каких городах Украины можно дороже сдать латунь на лом
В Украине во многих городах можно сдать латунь на металлолом, но цены могут отличаться в зависимости от региона и конкретного пункта приема. Обычно цены на металлолом определяются национальными биржами металлов и отражают общие тенденции рынка.
Вот в каких городах Украины можно дороже всего сдать латунь на металлолом:
- Киев — столица Украины, где цены на металлолом могут быть высоки из-за большого спроса и конкуренции.
- Львов — один из крупнейших городов Украины, где также можно ожидать высокие цены из-за активности рынка и спроса на металлолом.
- Харьков — еще один крупный город, где цены на латунный металлолом могут быть высокими из-за развитой промышленности и спроса на металлы.
- Одесса — большой город на юге Украины, где также можно сдать латунь на металлолом за высокую цену из-за активности портового города и большого количества промышленных предприятий.
- Днепр — еще один важный индустриальный центр, где можно ожидать высокие цены на металлолом из-за развитой промышленности и спроса на металлы.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем отраслям украинской экономики, особенно металлургии. Однако вопрос об иностранных инвестициях в восстановление украинской металлургии будет актуален только после завершения конфликта на востоке Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.
Эксперт отметил, что для восстановления украинской металлургической промышленности после войны будут необходимы инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на латунь в Украине в июне
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 130 до 155 грн;
- Винницкая область — от 140 до 165 грн;
- Волынская область — от 125 до 145 грн;
- Днепропетровская область — от 115 до 145 грн;
- Житомирская область — от 110 до 150 грн;
- Закарпатская область — от 130 до 165 грн;
- Запорожская область — от 125 до 150 грн;
- Ивано-Франковская область — от 120 до 145 грн;
- Кировоградская область — от 110 до 135 грн;
- Львовская область — от 115 до 145 грн;
- Николаевская область — от 125 до 165 грн;
- Одесская область — от 125 до 160 грн;
- Полтавская область — от 135 до 160 грн;
- Ровенская область — от 125 до 145 грн;
- Сумская область — от 115 до 135 грн;
- Тернопольская область — от 125 до 140 грн;
- Харьковская область — от 120 до 145 грн;
- Хмельницкая область — от 120 до 145 грн;
- Черкасская область — от 125 до 150 грн;
- Черновицкая область — от 115 до 130 грн;
- Черниговская область — от 120 до 150 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, золото и черный металл.
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