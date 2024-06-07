Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 июня 2024 года

Обработка металлов. Фото: Reuters

На украинском рынке металлолома цены на латунь поддерживаются на стабильно высоком уровне. Это объясняется постоянным спросом на этот материал в производстве различных товаров. Чрезмерный рост цен наблюдается из-за увеличения стоимости сырья и ограниченного предложения на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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В каких городах Украины можно дороже сдать латунь на лом

В Украине во многих городах можно сдать латунь на металлолом, но цены могут отличаться в зависимости от региона и конкретного пункта приема. Обычно цены на металлолом определяются национальными биржами металлов и отражают общие тенденции рынка.

Вот в каких городах Украины можно дороже всего сдать латунь на металлолом:

Киев — столица Украины, где цены на металлолом могут быть высоки из-за большого спроса и конкуренции.

— столица Украины, где цены на металлолом могут быть высоки из-за большого спроса и конкуренции. Львов — один из крупнейших городов Украины, где также можно ожидать высокие цены из-за активности рынка и спроса на металлолом.

— один из крупнейших городов Украины, где также можно ожидать высокие цены из-за активности рынка и спроса на металлолом. Харьков — еще один крупный город, где цены на латунный металлолом могут быть высокими из-за развитой промышленности и спроса на металлы.

— еще один крупный город, где цены на латунный металлолом могут быть высокими из-за развитой промышленности и спроса на металлы. Одесса — большой город на юге Украины, где также можно сдать латунь на металлолом за высокую цену из-за активности портового города и большого количества промышленных предприятий.

— большой город на юге Украины, где также можно сдать латунь на металлолом за высокую цену из-за активности портового города и большого количества промышленных предприятий. Днепр — еще один важный индустриальный центр, где можно ожидать высокие цены на металлолом из-за развитой промышленности и спроса на металлы.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем отраслям украинской экономики, особенно металлургии. Однако вопрос об иностранных инвестициях в восстановление украинской металлургии будет актуален только после завершения конфликта на востоке Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Эксперт отметил, что для восстановления украинской металлургической промышленности после войны будут необходимы инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 155 грн;

Винницкая область — от 140 до 165 грн;

Волынская область — от 125 до 145 грн;

Днепропетровская область — от 115 до 145 грн;

Житомирская область — от 110 до 150 грн;

Закарпатская область — от 130 до 165 грн;

Запорожская область — от 125 до 150 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 145 грн;

Кировоградская область — от 110 до 135 грн;

Львовская область — от 115 до 145 грн;

Николаевская область — от 125 до 165 грн;

Одесская область — от 125 до 160 грн;

Полтавская область — от 135 до 160 грн;

Ровенская область — от 125 до 145 грн;

Сумская область — от 115 до 135 грн;

Тернопольская область — от 125 до 140 грн;

Харьковская область — от 120 до 145 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 145 грн;

Черкасская область — от 125 до 150 грн;

Черновицкая область — от 115 до 130 грн;

Черниговская область — от 120 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, золото и черный металл.