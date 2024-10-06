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Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в начале октября

6 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 6 октября 2024 года
Выплавка металла. Фото: shutterstock.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В первую неделю октября цены на латунь в Украине удерживаются на уровне, что делает ее доступной для промышленных потребителей. Стабильность цен объясняется низким спросом на рынке, а также стабильными поставками из основных производств. В условиях непредсказуемых колебаний на мировых рынках металлического сырья цены на латунь в Украине демонстрируют положительные тенденции, что может способствовать активизации закупок и использования этого материала в различных отраслях.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в начале октября.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав, состоящий преимущественно из меди и цинка и являющийся одним из старейших металлических сплавов, известных человечеству. Она обладает множеством уникальных свойств, которые делают ее популярной в разных сферах. Один из интересных фактов о латуни заключается в ее способности к антибактериальному действию.

Исследования показывают, что латунь может уничтожать до 99% бактерий, что делает ее отличным выбором для изготовления медицинского оборудования, дверных ручек и других подлежащих частому контакту элементов.

Еще один интересный аспект латуни — это ее разнообразные цветовые оттенки, зависящие от соотношения меди и цинка. Латунь может варьироваться от светло-желтого до глубокого золотистого цвета, что делает ее привлекательной для ювелиров и дизайнеров.

Она также легко обрабатывается, что позволяет создавать сложные формы и детали. Многие инструменты и механические компоненты, включая вентили, гайки и болты, изготавливаются из латуни благодаря ее отличным характеристикам, таким как высокая коррозионная стойкость и прочность.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, говорить о реальных иностранных инвестициях в восстановление металлургической отрасли Украины можно только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы обновления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Также Новак добавил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период потребуются вложения в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 6 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 130 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 175 грн;
  • Волынская область — от 145 до 170 грн;
  • Днепропетровская область — от 165 до 190 грн;
  • Житомирская область — от 135 до 165 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 170 грн;
  • Запорожская область — от 160 до 195 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 135 до 165 грн;
  • Львовская область — от 130 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 165 грн;
  • Одесская область — от 145 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 175 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 165 грн;
  • Сумская область — от 135 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 185 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 175 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 175 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 165 грн;
  • Черниговская область — от 145 до 175 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.

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