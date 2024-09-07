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Цены на латунь в Украине — какова стоимость металлолома в сентябре

7 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 сентября 2024 года
Выплавка металла в литейном цехе. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине начали расти, что обусловлено повышенным спросом на сырье среди промышленных предприятий и сокращением предложения на внутреннем рынке. Ситуацию также усугубляют колебания валютных курсов и проблемы с логистикой, что дополнительно подталкивает стоимость латуни вверх.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в начале сентября.

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Как выгодно сдать латунь на лом

Чтобы выгодно сдать латунь на лом, следуйте нескольким советам:

  • Исследуйте цены на рынке. Сравните цены на латунь в разных пунктах приема металлолома. Различные компании могут предлагать разную стоимость за тонну или килограмм.
  • Сортировка и подготовка. Убедитесь, что латунь сортирована и чиста. Удалите другие материалы, такие как пластиковые или другие металлы, чтобы получить максимально высокую цену.
  • Выбирайте большие партии. Некоторые пункты приема предлагают более высокие цены за большие объемы лома. Если у вас есть возможность, соберите больше латуни перед сдачей.
  • Ищите специализированные пункты приема. Некоторые пункты приема специализируются на приемке цветных металлов, в частности латуни, и предлагают более высокие цены, чем общие пункты металлолома.
  • Следите за рыночными трендами. Цены на латунь могут варьироваться в зависимости от ситуации на рынке металлов. Время сдачи может повлиять на цену, следите за новостями и рыночными изменениями.

Эти мероприятия помогут извлечь максимальную выгоду при сдаче латуни на лом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в начале сентября

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 7 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 135 до 175 грн;
  • Винницкая область — от 150 до 185 грн;
  • Волынская область — от 145 до 165 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 180 грн;
  • Житомирская область — от 135 до 155 грн;
  • Закарпатская область — от 125 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 155 до 185 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 155 грн;
  • Кировоградская область — от 145 до 165 грн;
  • Львовская область — от 125 до 155 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 165 грн;
  • Одесская область — от 145 до 165 грн;
  • Полтавская область - от 145 до 160 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 165 грн;
  • Сумская область — от 140 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 145 до 170 грн;
  • Харьковская область — от 165 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 165 до 180 грн;
  • Черкасская область — от 165 до 180 грн;
  • Черновицкая область — от 145 до 160 грн;
  • Черниговская область — от 160 до 185 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

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