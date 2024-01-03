Ціна за 1 г золота в Україні станом на 3 січня

Золотий зливок. Фото: GettyImages

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє важливу роль в історії людства. Протягом тисячоліть воно широко використовувалось як форма грошей. Золото також є популярним дорогоцінним металом для створення прикрас завдяки своєму привабливому зовнішньому вигляду та довговічності. У промисловості воно використовується у різних галузях, включаючи електроніку, стоматологію та медицину.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

Золото і мідь є двома найбільш поширеними металами в природі, які часто зустрічаються в чистому вигляді, без домішок. Їх легко виявити, переплавити та використовувати як інструменти та прикраси. Перші докази використання золота і міді датовані 5 тисячоліттяи до нашої ери, коли в Анатолії (сучасна Туреччина) люди почали плавити ці метали для створення різних предметів.

Кількість золота в руді може змінюватись в залежності від родовища. У середньому на одну тонну переробленої руди витягується від 3 до 8 грамів золота. Це дуже мало, тому золотовидобуток є дорогим та трудомістким процесом. Золото у руді зазвичай перебуває у вигляді дрібних частинок, які важко відокремити від інших мінералів.

За деякими даними У 2022 році світове виробництво золота становило близько 1000 тонн. З цієї кількості близько 50% було використано для виготовлення ювелірних виробів, 30% – для інвестицій, 20% – для промисловості та технологій.

Золото є у смартфонах. Усередині них може бути до 34 міліграмів золота. Воно присутнэ у мікроелектричних з'єднаннях процесорів і широко використовується в мікроелектроніці (телевізори, комп'ютери та медичне обладнання), оскільки є чудовим провідником електрики.

Золото є одним із найстабільніших елементів у природі. Воно має дуже низьку реакційну здатність та не взаємодіє з більшістю хімічних речовин. Це означає, що золото не окислюється і не кородує, що робить його надійнішим, ніж інші метали.

Як правильно здавати золото

В Україні ломбарди відіграють ключову роль у скупці золота. Вони спеціалізуються на прийманні золотих виробів за грошову винагороду. Однак для отримання більш вигідної ціни за золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю рекомендується розглянути можливість продажу їх колекціонерам та антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас з цікавою історією. Продукція, створена в період СРСР, також має попит серед колекціонерів завдяки своїй унікальній цінності і високому вмісту золота в сплаві.

Для здачі золота необхідно пред'явити документи, що підтверджують особу, щоб унеможливити продаж вкрадених виробів. Здавати золотий лом можуть лише повнолітні особи. Під час укладання угоди видається копія документа, що підтверджує законність угоди. При зверненні до ломбарду з можливістю викупу свого золота укладається угода про одержання позики. Клієнту надають документи із зазначенням суми позики, процентної ставки та строків повернення із відсотками. Також видається квитанція, необхідна викупу предметів.

Щодо самого золотого брухту, особливих вимог немає. Однак ретельне очищення від бруду покращить точність зважування. Практично всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком певних категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2514,80 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2507,26 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2489,65 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 829,05 грн/грам.

375 проба: 933,62 грн/грам.

500 проба: 1244,83 грн/грам.

583 проба: 1 451,47 грн/грам.

585 проба: 1456,45 грн/грам.

750 проба: 1867,24 грн/грам.

900 проба: 2240,69 грн/грам.

916 проба: 2280,52 грн/грам.

958 проба: 2385,08 грн/грам.

999 проба: 2487,16 грн/грам.

999,9 проба: 2489,40 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 946,70 грн/грам.

375 проба: 984,98 грн/грам.

500 проба: 1 313,61 грн/грам.

583 проба: 1 532,18 грн/грам.

585 проба: 1 536,08грн/грам.

750 проба: 1 970,73 грн/грам.

900 проба: 2 360,16 грн/грам.

916 проба: 2 447,56 грн/грам.

958 проба: 2 559,65 грн/грам.

999 проба: 2 461,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.