Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине arrow

Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

24 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 24 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: ing.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Существует металл, который легок, как перышко и крепок, как сталь. Металл, который можно найти в крыльях самолетов, кухонной фольге и даже наших смартфонах. Мы говорим об алюминии. Его история начинается в далеком прошлом, а продолжается в наши дни, когда алюминий стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 24 декабря.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий был когда-то дороже золота. В XIX веке алюминий считался редким и ценным металлом. Например, Наполеон III подавал пищу своим гостям на алюминиевых тарелках, отмечая его высокую стоимость.

Алюминий играет важную роль в авиации. Современные самолеты, такие как Boeing 747, содержат около 66 тонн кг алюминия. Этот металл используется из-за его легкости и прочности, что позволяет самолетам быть более экономичными и эффективными.

Алюминий также имеет большое значение в космических исследованиях. NASA использует этот металл в своих космических аппаратах благодаря легкости и способности выдерживать экстремальные условия космоса. К примеру, алюминий используется в конструкции Международной космической станции.

Алюминий невероятно устойчив к коррозии. В отличие от ржавеющего железа алюминий образует на своей поверхности оксидный слой, который защищает его от дальнейшего разрушения. Это делает его идеальным материалом для использования в строительстве и производстве упаковочных материалов.

Алюминий можно переделывать до бесконечности. Около 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется благодаря его способности к переработке. Переработка этого металла требует всего 5% энергии, необходимой для производства из руды, что делает его экологически выгодным материалом.

Какая ситуация с металлургией в мире

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование импорта определенных видов ферросплавов. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства.

Расследование охватывает следующие категории продукции:

  • Кремний
  • Ферромарганец
  • Ферросилиций
  • Ферросиликомарганец
  • Ферросиликомагний
  • Кальций-кремний

Инициатива была запущена по запросу ряда стран-членов ЕС. Основной целью расследования является определение того, наносит ли или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям значительный рост импорта данной продукции. С 2020 года объемы ввоза увеличились с 1,3 млн. тонн до 1,6 млн. тонн к середине 2024 года.

ЕК отмечает, что из-за наличия свободных производственных мощностей в размере более 21 млн. тонн, а также их запланированное увеличение на 13 млн. тонн в глобальном масштабе, избыточное производство достигло рекордного уровня. В то же время, внутренний спрос на продукцию в ЕС снизился, что усугубляет проблему.

"Отрасль сталкивается с исключительными вызовами, поскольку импорт сплавов в ЕС увеличился из-за роста глобальных избыточных мощностей и привлекательности открытого рынка ЕС, а также из-за увеличения количества торговых ограничительных мер на других крупных рынках", — говорится в сообщении.

Кроме того, импортная продукция реализуется по ценам, значительно ниже внутренних, что сокращает доходность и рыночную долю европейских производителей. Расследование должно завершиться в течение девяти месяцев с момента начала. При необходимости ЕС может ввести предварительные защитные меры сроком до 200 дней.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 45 до 80 грн;
  • Винницкая область — от 45 до 85 грн;
  • Волынская область — от 45 до 80 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 95 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 40 до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 70 грн;
  • Львовская область — от 45 до 70 грн;
  • Николаевская область — от 50 до 70 грн;
  • Одесская область — от 45 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 70 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 70 грн;
  • Сумская область – от 45 до 90 грн;
  • Тернопольская область — от 40 до 95 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черкасская область — от 50 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также латунь, которая является одним из довольно дорогих цветных сплавов. Поэтому за латунь можно получить достаточно хорошее вознаграждение.

Помимо цветных металлов можно сдавать и черные. Хотя за килограмм стали или чугуна вы получите меньше денег, чем за цветные металлы, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо легче.

Украина цены в Украине металлолом вторсырье алюминий металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:21 Киевлянин продавал и отправлял гранатометы — что решил суд

Срочная новость

07:16 В Хмельницкой области слышны взрывы — что известно

07:01 Банковская тайна — клиенты ПриватБанка критикуют требования

06:45 Оплата штрафа — какой документ нужно получить в ТЦК

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Цены на кукурузу продолжают расти — сколько стоит зерно в декабре

06:30 В ССО показали, как россияне умоляют рейнджеров взять их в плен

06:30 Замена военно-учетного документа — все основания

06:10 Кто из украинцев потеряет пенсии в 2025 году — две категории

06:02 Глазами технологий – как ChatGPT представляет конец света

07:21 Киевлянин продавал и отправлял гранатометы — что решил суд

Срочная новость

07:16 В Хмельницкой области слышны взрывы — что известно

07:01 Банковская тайна — клиенты ПриватБанка критикуют требования

06:45 Оплата штрафа — какой документ нужно получить в ТЦК

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Цены на кукурузу продолжают расти — сколько стоит зерно в декабре

06:30 В ССО показали, как россияне умоляют рейнджеров взять их в плен

06:30 Замена военно-учетного документа — все основания

06:10 Кто из украинцев потеряет пенсии в 2025 году — две категории

06:02 Глазами технологий – как ChatGPT представляет конец света

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке