Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 24 декабря 2024 года

Производство металла. Фото: ing.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Существует металл, который легок, как перышко и крепок, как сталь. Металл, который можно найти в крыльях самолетов, кухонной фольге и даже наших смартфонах. Мы говорим об алюминии. Его история начинается в далеком прошлом, а продолжается в наши дни, когда алюминий стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 24 декабря.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий был когда-то дороже золота. В XIX веке алюминий считался редким и ценным металлом. Например, Наполеон III подавал пищу своим гостям на алюминиевых тарелках, отмечая его высокую стоимость.

Алюминий играет важную роль в авиации. Современные самолеты, такие как Boeing 747, содержат около 66 тонн кг алюминия. Этот металл используется из-за его легкости и прочности, что позволяет самолетам быть более экономичными и эффективными.

Алюминий также имеет большое значение в космических исследованиях. NASA использует этот металл в своих космических аппаратах благодаря легкости и способности выдерживать экстремальные условия космоса. К примеру, алюминий используется в конструкции Международной космической станции.

Алюминий невероятно устойчив к коррозии. В отличие от ржавеющего железа алюминий образует на своей поверхности оксидный слой, который защищает его от дальнейшего разрушения. Это делает его идеальным материалом для использования в строительстве и производстве упаковочных материалов.

Алюминий можно переделывать до бесконечности. Около 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется благодаря его способности к переработке. Переработка этого металла требует всего 5% энергии, необходимой для производства из руды, что делает его экологически выгодным материалом.

Какая ситуация с металлургией в мире

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование импорта определенных видов ферросплавов. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства.

Расследование охватывает следующие категории продукции:

Кремний

Ферромарганец

Ферросилиций

Ферросиликомарганец

Ферросиликомагний

Кальций-кремний

Инициатива была запущена по запросу ряда стран-членов ЕС. Основной целью расследования является определение того, наносит ли или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям значительный рост импорта данной продукции. С 2020 года объемы ввоза увеличились с 1,3 млн. тонн до 1,6 млн. тонн к середине 2024 года.

ЕК отмечает, что из-за наличия свободных производственных мощностей в размере более 21 млн. тонн, а также их запланированное увеличение на 13 млн. тонн в глобальном масштабе, избыточное производство достигло рекордного уровня. В то же время, внутренний спрос на продукцию в ЕС снизился, что усугубляет проблему.

"Отрасль сталкивается с исключительными вызовами, поскольку импорт сплавов в ЕС увеличился из-за роста глобальных избыточных мощностей и привлекательности открытого рынка ЕС, а также из-за увеличения количества торговых ограничительных мер на других крупных рынках", — говорится в сообщении.

Кроме того, импортная продукция реализуется по ценам, значительно ниже внутренних, что сокращает доходность и рыночную долю европейских производителей. Расследование должно завершиться в течение девяти месяцев с момента начала. При необходимости ЕС может ввести предварительные защитные меры сроком до 200 дней.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 45 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 95 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 40 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 45 до 70 грн;

Николаевская область — от 50 до 70 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область – от 45 до 90 грн;

Тернопольская область — от 40 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также латунь, которая является одним из довольно дорогих цветных сплавов. Поэтому за латунь можно получить достаточно хорошее вознаграждение.

Помимо цветных металлов можно сдавать и черные. Хотя за килограмм стали или чугуна вы получите меньше денег, чем за цветные металлы, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо легче.