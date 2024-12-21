Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре arrow

В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

21 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 декабря 2024 года
Слиток золота в руке. Фото: investingnews.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото нельзя назвать обычным драгоценным металлом. Его блеск вдохновлял поэтов и диктаторов, а из-за его ценности велись войны и происходили открытия. Сегодня золото продолжает играть важную роль в экономике и технологиях, оставаясь символом богатства и стабильности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Почти все золото Земли появилось благодаря метеоритам, бомбардировавшим планету более 200 миллионов лет после ее формирования. Весьма иронично, потому что в древности люди верили, что этот металл имеет божественное происхождение.

Золото является одним из самых пластичных металлов. Один грамм золота можно растянуть в нить длиной до 2 км. Благодаря этому свойству его часто используют в ювелирных изделиях и электронике. К примеру, золотые нити используются в микросхемах и других высокотехнологичных устройствах. Пластичность золота также позволяет создавать тончайшие листы, которые могут быть использованы в декоративных целях.

Золото используется в медицине для лечения разных заболеваний. В начале 20 века во Франции проводились исследования, показавшие, что оно эффективно при лечении ревматоидного артрита. Сегодня золото используется в стоматологии для пломб и коронок, а также в некоторых противораковых препаратах.

Тонкие листы золота могут использоваться для окраски стекла в красный или рубиновый цвет. Этот процесс известен с давних времен и используется до сих пор в производстве витражей и декоративного стекла.

Золото является отличным проводником электричества и используется в производстве различных электронных устройств. Оно не окисляется и не ржавеет. Золото используется в космических аппаратах и спутниках благодаря своей надежности и долговечности.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 526,69 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 516,11грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 491,42 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 162,64 грн/грамм.

375 проба: 1 309,28 грн/грамм.

500 проба: 1 745,71грн./грамм.

583 проба: 2 035,50 грн/грамм.

585 проба: 2 042,48 грн/грамм.

750 проба: 2 618,57 грн/грамм.

900 проба: 3 142,28 грн/грамм.

916 проба: 3 198,14 грн/грамм.

958 проба: 3 344,78 грн/грамм.

999 проба: 3 487,93 грн/грамм.

999,9 проба: 3 491,07 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 130,00 грн/грамм.

375 проба: 1 383,33 грн/грамм.

500 проба: 1 852 грн/грамм.

583 проба: 2 235,14 грн/грамм.

585 проба: 2 238,57 грн/грамм.

750 проба: 2 825,71 грн/грамм.

900 проба: 3 409,40 грн/грамм.

916 проба: 3 412,66 грн/грамм.

958 проба: 3 651,00 грн/грамм.

999 проба: 3 750,00 грн/грамм.

Что еще следует знать украинцам

Мы также исследовали цены на латунь. Благодаря своим уникальным свойствам и технологическим инновациям этот сплав находит все новые сферы применения. Поэтому латунь имеет высокую стоимость на пунктах приема вторсырья.

Кроме латуни алюминий также является популярным металлом для переработки. Хотя цены на алюминиевый металлолом немного ниже, они все равно значительно превышают цены на сталь и чугун.

деньги цены в Украине драгоценные металлы золото металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк блокирует карты "Нацкешбэка" — что нужно знать

06:54 Теракт в Магдебурге — новые подробности о террористе-одиночке

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

06:35 Тренд на фриланс — почему отказываются от традиционного найма

06:35 На какой монете украинцы могут обогатиться — дорогой штамм

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:33 Деньги за пропавшего без вести — сроки рассмотрения заявления

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

06:30 Как узнать о том, действует ли отсрочка

06:25 Украина получит более миллиарда долларов транша от МВФ, — Шмыгаль

06:13 Премьер Фицо требует газа от Украины — угрожает проблемами

07:01 ПриватБанк блокирует карты "Нацкешбэка" — что нужно знать

06:54 Теракт в Магдебурге — новые подробности о террористе-одиночке

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

06:35 Тренд на фриланс — почему отказываются от традиционного найма

06:35 На какой монете украинцы могут обогатиться — дорогой штамм

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:33 Деньги за пропавшего без вести — сроки рассмотрения заявления

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

06:30 Как узнать о том, действует ли отсрочка

06:25 Украина получит более миллиарда долларов транша от МВФ, — Шмыгаль

06:13 Премьер Фицо требует газа от Украины — угрожает проблемами

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно