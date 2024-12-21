Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 декабря 2024 года

Слиток золота в руке. Фото: investingnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото нельзя назвать обычным драгоценным металлом. Его блеск вдохновлял поэтов и диктаторов, а из-за его ценности велись войны и происходили открытия. Сегодня золото продолжает играть важную роль в экономике и технологиях, оставаясь символом богатства и стабильности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Почти все золото Земли появилось благодаря метеоритам, бомбардировавшим планету более 200 миллионов лет после ее формирования. Весьма иронично, потому что в древности люди верили, что этот металл имеет божественное происхождение.

Золото является одним из самых пластичных металлов. Один грамм золота можно растянуть в нить длиной до 2 км. Благодаря этому свойству его часто используют в ювелирных изделиях и электронике. К примеру, золотые нити используются в микросхемах и других высокотехнологичных устройствах. Пластичность золота также позволяет создавать тончайшие листы, которые могут быть использованы в декоративных целях.

Золото используется в медицине для лечения разных заболеваний. В начале 20 века во Франции проводились исследования, показавшие, что оно эффективно при лечении ревматоидного артрита. Сегодня золото используется в стоматологии для пломб и коронок, а также в некоторых противораковых препаратах.

Тонкие листы золота могут использоваться для окраски стекла в красный или рубиновый цвет. Этот процесс известен с давних времен и используется до сих пор в производстве витражей и декоративного стекла.

Золото является отличным проводником электричества и используется в производстве различных электронных устройств. Оно не окисляется и не ржавеет. Золото используется в космических аппаратах и спутниках благодаря своей надежности и долговечности.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 526,69 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 516,11грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 491,42 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 162,64 грн/грамм.

375 проба: 1 309,28 грн/грамм.

500 проба: 1 745,71грн./грамм.

583 проба: 2 035,50 грн/грамм.

585 проба: 2 042,48 грн/грамм.

750 проба: 2 618,57 грн/грамм.

900 проба: 3 142,28 грн/грамм.

916 проба: 3 198,14 грн/грамм.

958 проба: 3 344,78 грн/грамм.

999 проба: 3 487,93 грн/грамм.

999,9 проба: 3 491,07 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 130,00 грн/грамм.

375 проба: 1 383,33 грн/грамм.

500 проба: 1 852 грн/грамм.

583 проба: 2 235,14 грн/грамм.

585 проба: 2 238,57 грн/грамм.

750 проба: 2 825,71 грн/грамм.

900 проба: 3 409,40 грн/грамм.

916 проба: 3 412,66 грн/грамм.

958 проба: 3 651,00 грн/грамм.

999 проба: 3 750,00 грн/грамм.

Что еще следует знать украинцам

Мы также исследовали цены на латунь. Благодаря своим уникальным свойствам и технологическим инновациям этот сплав находит все новые сферы применения. Поэтому латунь имеет высокую стоимость на пунктах приема вторсырья.

Кроме латуни алюминий также является популярным металлом для переработки. Хотя цены на алюминиевый металлолом немного ниже, они все равно значительно превышают цены на сталь и чугун.