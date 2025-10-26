Фуражна кукурудза у жовтні — скільки коштує зараз і що незабаром зміниться

Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

В Україні наприкінці жовтня дорожчає фуражна кукурудза. Однак підвищення цін може бути короткочасним, оскільки на ринку кукурудзи вже незабаром очікуються зміни.

Чому дорожчає кукурудза і що буде далі

Зараз кукурудза додає у ціні, оскільки на ринку поменшало пропозицій від виробників, пише видання Agronews. Як зазначається, аграрії стримують продажі, а збиральна кампанія дещо сповільнилася.

Однак експерти прогнозують, що вже за місяць на ринок потрапить велика кількість фуражної кукурудзи, а експортний попит почне знижуватися. Це, а також падіння світових цін може спровокувати серйозне подешевшання кукурудзи в Україні.

Ціни на фуражну кукурудзу

Станом на неділю, 26 жовтня, тонну кукурудзи продають за ціною у 8 071 гривні. Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, цей показник є максимальним за останні вісім днів.

Фуражна кукурудза коштує понад 8 тисяч гривень 26 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

Так, у період з 18 по 20 жовтня кукурудза коштувала 8 021 гривню за тонну. Подорожчання розпочалося з вівторка, 21 жовтня, коли тонна подорожчала до 8 056 гривень. Вже 22 жовтня ціна досягла значення у 8 071 гривні й тримається досі.

Раніше ми розповідали, що тонна ячменю в Україні стала дешевшою на 166 гривень. Це пов'язано з тим, що на ринку у жовтні мало угод щодо купівлі чи продажу культури. Також ми писали, що ціни на соняшник тримаються на стабільному рівні. Відомо, скільки тепер коштує тонна насіння.