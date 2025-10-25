Ячмінь на агроринку в Україні — як змінилися ціни за тонну

Ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні фермери у жовтні не продають зернові культури, зокрема ячмінь. На агроринку нараз фіксуються лише поодинокі угоди щодо продажу або купівлі.

Чому ячмінь не продається

Затишшя з продажами ячменю аналітики пов’язують з тим, що аграрії наразі зайняті збиранням пізніх культур і посівом озимих, пише видання Пропозиція. Тим часом трейдери не відмовляються від угод на експорт, хоча інші країни не особливо зацікавлені у продукції.

"Щоб залучити необхідні обсяги, заготівельники вимушені підвищувати закупівельні ціни", — йдеться у повідомленні.

Експорт фуражного ячменю з України сповільнився. З 1 по 22 жовтня було відвантажено лише 153 тис. тонн, тоді як за аналогічний період 2024 року цей показник становив 352 тис. тонн.

Ціна на тонну ячменю у жовтні

Впродовж останнього тижня ячмінь на внутрішньому ринку в Україні подешевшав на 166 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Так, у п’ятницю, 17 жовтня тонна ячменю коштувала 9 407 гривень, але вже 18 жовтня культура подешевшала до 9 212 гривень за тонну. В наступні дні ціна залишалася стабільною або ж поступово підвищувалася.

Станом на суботу, 25 жовтня тонна ячменю на агроринку продається за ціною у 9 241 гривню.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що соняшник восени залишається однією із олійних культур, ціни на яку стабільно зростають. Так, у жовтні 2025 року, щоб купити тонну соняшника 27 534 гривні. Стабільність, насамперед, пов’язана з активізацією прибирання врожаю з полів на фоні без дощової погоди.

Раніше ми розповідали про подорожчання кукурудзи. Ціни змінюються під дією двох факторів. Також ми розповідали, що як змінилися ціни на землю в Україні. Найвищими вони є в Івано-Франківській області — 388 651 гривні за гектар.