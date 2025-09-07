Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на кукурузу — сколько будет стоить тонна осенью

Цены на кукурузу — сколько будет стоить тонна осенью

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 06:30
Стоимость кукурузы в Украине — что будет с ценами на агрокультуру осенью
Кукуруза в поле. Фото: УНИАН

Кукуруза, как правило, является одной из основных агрокультур для Украины и занимает наибольшие посевные площади. Осенью 2025 года спрос на кукурузу будет оставаться высоким, поскольку Китай и страны Европейского Союза уже законтрактовали продукцию.

Чего ожидать от цен на кукурузу осенью журналисту Новини.LIVE Насте Рейн объяснил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Реклама
Читайте также:

Как и почему изменятся цены на кукурузу

По словам Ивана Томича, цена на кукурузу может быть на уровне от 5 200 до 5 800 гривен за тонну.

"Но собирать ее фермеры будут в конце сентября — начале октября. Поэтому увидим, какая будет влажность, удастся ли собрать ее осенью, или придется оставить зимовать в поле и собирать уже весной", — рассказал аграрий.

Томич подчеркнул, что в США и Бразилии урожаи кукурузы будут рекордными, поэтому мировые цены будут находиться под давлением. Но внутренний спрос и относительная стабильность в логистике должны нивелировать эту проблему, поэтому стоимость украинской кукурузы не должна претерпеть кардинальных изменений.

О чем еще стоит знать

Напомним, что урожай зерновых в 2025 году будет ниже показателей прошлых лет. Так, ожидается, что аграрии соберут около 54 млн тонн по итогам жатвы.

Основные причины, которые повлияли на урожай зерновых: прохладная зима и дождливое лето, а также полномасштабная война с РФ.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, повлияет ли урожай на курс гривны. По его мнению, стране удастся справиться с этим вызовом. Узнавайте также, как в Украине изменятся цены на хлеб.

цены в Украине цены кукуруза агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации