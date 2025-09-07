Стоимость кукурузы в Украине — что будет с ценами на агрокультуру осенью

Кукуруза в поле. Фото: УНИАН

Кукуруза, как правило, является одной из основных агрокультур для Украины и занимает наибольшие посевные площади. Осенью 2025 года спрос на кукурузу будет оставаться высоким, поскольку Китай и страны Европейского Союза уже законтрактовали продукцию.

Чего ожидать от цен на кукурузу осенью журналисту Новини.LIVE Насте Рейн объяснил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Как и почему изменятся цены на кукурузу

По словам Ивана Томича, цена на кукурузу может быть на уровне от 5 200 до 5 800 гривен за тонну.

"Но собирать ее фермеры будут в конце сентября — начале октября. Поэтому увидим, какая будет влажность, удастся ли собрать ее осенью, или придется оставить зимовать в поле и собирать уже весной", — рассказал аграрий.

Томич подчеркнул, что в США и Бразилии урожаи кукурузы будут рекордными, поэтому мировые цены будут находиться под давлением. Но внутренний спрос и относительная стабильность в логистике должны нивелировать эту проблему, поэтому стоимость украинской кукурузы не должна претерпеть кардинальных изменений.

О чем еще стоит знать

Напомним, что урожай зерновых в 2025 году будет ниже показателей прошлых лет. Так, ожидается, что аграрии соберут около 54 млн тонн по итогам жатвы.

Основные причины, которые повлияли на урожай зерновых: прохладная зима и дождливое лето, а также полномасштабная война с РФ.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, повлияет ли урожай на курс гривны. По его мнению, стране удастся справиться с этим вызовом. Узнавайте также, как в Украине изменятся цены на хлеб.