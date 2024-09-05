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Цены на кукурузу продолжают расти — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

5 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 сентября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Latifundist.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале сентября цены на кукурузу в Украине выросли, поднявшись на несколько процентов только за последние несколько дней. Основными причинами этого стали неблагоприятные погодные условия, негативно повлиявшие на урожай, а также снижение объемов импорта, что ограничило предложение на внутреннем рынке.

Ноини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 сентября 2024 года.

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По состоянию на 5 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 946 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза в Украине 5 сентября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 5 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю выросла более чем на 100 грн. В четверг, 29 августа, стоимость этой агрокультуры составила 6 839 грн за тонну, а в пятницу, 30 августа, — 6 726 грн за тонну. В субботу, 31 августа, тонна кукурузы стоила 6 749 грн, а во вторник, 3 сентября, уже 6 937 грн. В четверг, 4 сентября, стоимость кукурузы выросла до 6 946 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу за неделю в Украине
Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин сообщил, что к началу войны украинские аграрии выращивали 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Сейчас объемы производства сократились до 78 миллионов тонн из-за потери крупных площадей посевов на востоке страны. Для обеспечения внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая идет на экспорт, причем 90% отправляется морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и подсолнечника.

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