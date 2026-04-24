Фінанси
Ціни на кукурудзу на максимумі: чому дорожчає експорт

Ціни на кукурудзу на максимумі: чому дорожчає експорт

Дата публікації: 24 квітня 2026 06:30
Експорті ціни на кукурудзу зросли: скільки коштує тонна і хто купує українську зернову
Кукурудза, купюри доларів. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Експортні ціни на кукурудзу сягнули максимального рівня в поточному маркетинговому році. Подорожчання зернової почалося, коли загострилася геополітична ситуація на Близькому Сході. Наразі основними країнами, які купують українську кукурудзу, є Італія з Туреччиною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ

Що відбувається з цінами на кукурудзу

Основну підтримку цінам надає високий попит з боку Туреччини. У цій країні почала діяти імпортна квота зі зниженою 5% митною ставкою. Відтоді ціни стрімко зростають: зараз тонна кукурудзи у портах коштує 233 долари (10 177 гривень). 

Водночас агровиробники очікують, що зернова дорожчатиме, тож стримують продажі. Також підвищенню цінової динаміки сприяє аналогічний тренд на зовнішніх ринках.

Основні напрямки експорту

Найбільшими покупцями української кукурудзи є Італія та Туреччина. Як свідчать дані Ukragroconsult, з 1 по 21 квітня з українських портів було відвантажено майже 1,7 млн тонн кукурудзи. Для Туреччини передбачили понад 634 000 тонни, а для Італії — понад 217 000 тонн.

Як повідомляли Новини.LIVE, тонна пшениці на українському ринку коштує майже 10 000 гривень. Водночас трейдери є не досить активними, тоді як аграрії стримують постачання продукції. Ці фактори впливають на зниження цін. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що соняшник дорожчає, однак оновлюються лише експортні ціни. Водночас на європейському ринку насіння дешевшає. Відомо, чому так відбувається. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
