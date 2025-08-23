Скільки коштує кукурудза у серпні — ситуація на українському аграрному ринку

Врожай кукурудзи. Фото: Reuters

В Україні дорожчає кукурудза. Аналітики вважають, що ціни зростають, оскільки на ринку знизилася кількість пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні Української аграрної біржі.

Що відбувається з цінами на кукурудзу

Як зазначаються аналітики, ціни на кукурудзу зростають через брак пропозицій на ринку. Водночас зберігається підвищений інтерес з боку переробних підприємств, які пропонують додаткові гроші, якщо обсяги закупівель є значними.

"Трейдери переважно зосереджені на укладенні контрактів на новий урожай, тоді як інтерес до тогорічного врожаю мінімальний", — вказують аналітики.

Скільки коштує тонна кукурудзи 23 серпня

Дані на профільному порталі Tripoli.land, дещо відрізняються від інформації, яку подають аналітики Української універсальної біржі. Так, на сайті вказано, щл у суботу 23 серпня, тонна кукурудзи на агроринку торгується за ціною у 8 790 гривень.

Ціни на кукурудзу. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що за останні вісім днів вартість культури дещо знизилася. Так, 15 серпня тонна коштувала 9 288 гривень. Та відтоді ціни на кукурудзу невпинно знижувалися.

