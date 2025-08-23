Відео
Ціни на кукурудзу — як змінилися в останній місяць літа

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 06:30
Скільки коштує кукурудза у серпні — ситуація на українському аграрному ринку
Врожай кукурудзи. Фото: Reuters

В Україні дорожчає кукурудза. Аналітики вважають, що ціни зростають, оскільки на ринку знизилася кількість пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні Української аграрної біржі.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на кукурудзу 

Як зазначаються аналітики, ціни на кукурудзу зростають через брак пропозицій на ринку. Водночас зберігається підвищений інтерес з боку переробних підприємств, які пропонують додаткові гроші, якщо обсяги закупівель є значними.

"Трейдери переважно зосереджені на укладенні контрактів на новий урожай, тоді як інтерес до тогорічного врожаю мінімальний", — вказують аналітики.

Скільки коштує тонна кукурудзи 23 серпня 

Дані на профільному порталі Tripoli.land, дещо відрізняються від інформації, яку подають аналітики Української універсальної біржі. Так, на сайті вказано, щл у суботу 23 серпня, тонна кукурудзи на агроринку торгується за ціною у 8 790 гривень. 

null
Ціни на кукурудзу. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що за останні вісім днів вартість культури дещо знизилася. Так, 15 серпня тонна коштувала 9 288 гривень. Та відтоді ціни на кукурудзу невпинно знижувалися. 

Нагадаємо, що на агроринку у серпні зберігається стабільний попит на ячмінь. Відомо, скільки коштує тонна культури. Дізнавайтесь також, що відбуватиметься з цінами на пшеницю у 2025 році.

Віталій Чайка
