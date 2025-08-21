Ціни на ячмінь — яка ситуація на агроринку у серпні 2025 року

Колоски ячменю. Фото: УНІАН

В Україні стабілізувалися експортні ціни на фуражний ячмінь після того, як трейдери відмовилися від подальших закупівель продукції. Однак попит може зрости вже незабаром.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ситуацію на агроринку у серпні.

Ситуація на агроринку у серпні

Як пише видання Agronews.ua, виробники почали швидше збирати врожай, оскільки погодні умови покращилися. Це також знизило хвилювання за якість ячменю для пивоварів, але виробники продовжують збирати врожай та сіяти озимий ріпак, тож пропозиція зерна до продажу досить низька. Через це зростають експортні ціни.

Водночас переробники поступово нарощували закупівлю пивоварного ячменю, піднявши ціни на 300-400 гривень за тонну. Завдяки збільшенню пропозиції деякі переробники навіть зупинили закупівлю або знизили ціни.

Скільки коштує тонна ячменю

На профільному порталі Tripoli.land вказано, що станом на середу, 21 серпня, тонна ячменю на агроринку в Україні коштує 9 213 грн. При цьому останніми днями фіксувалися незначні коливання цін.

Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Так, 13 серпня ячмінь торгувався за ціною у 9 177 грн за тонну, а 14 серпня культура подорожчала до 9 201 грн за тонну. Такий показник протримався 18 серпня, після чого вартість знову почала зростати.

