Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ячмінь спричинив ажіотаж — скільки коштує тонна у серпні

Ячмінь спричинив ажіотаж — скільки коштує тонна у серпні

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 06:30
Ціни на ячмінь — яка ситуація на агроринку у серпні 2025 року
Колоски ячменю. Фото: УНІАН

В Україні стабілізувалися експортні ціни на фуражний ячмінь після того, як трейдери відмовилися від подальших закупівель продукції. Однак попит може зрости вже незабаром. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про ситуацію на агроринку у серпні. 

Реклама
Читайте також:

Ситуація на агроринку у серпні

Як пише видання Agronews.ua, виробники почали швидше збирати врожай, оскільки погодні умови покращилися. Це також знизило хвилювання за якість ячменю для пивоварів, але виробники продовжують збирати врожай та сіяти озимий ріпак, тож пропозиція зерна до продажу досить низька. Через це зростають експортні ціни. 

Водночас переробники поступово нарощували закупівлю пивоварного ячменю, піднявши ціни на 300-400 гривень за тонну. Завдяки збільшенню пропозиції деякі переробники навіть зупинили закупівлю або знизили ціни.

Скільки коштує тонна ячменю 

На профільному порталі Tripoli.land вказано, що станом на середу, 21 серпня, тонна ячменю на агроринку в Україні коштує 9 213 грн. При цьому останніми днями фіксувалися незначні коливання цін.

null
Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Так, 13 серпня ячмінь торгувався за ціною у 9 177 грн за тонну, а 14 серпня культура подорожчала до 9 201 грн за тонну. Такий показник протримався 18 серпня, після чого вартість знову почала зростати. 

Раніше стало відомо, скільки продукції аграрії переправили за кордон морським коридором. Попри повномасштабну війну, Україна зберігає статус надійного постачальника продовольства у світі. Також ми розповідали, як змінилися ціни на кукурудзу у серпні

ціни в Україні зерно ячмінь агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації