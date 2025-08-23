Сколько стоит кукуруза в августе — ситуация на украинском аграрном рынке

Урожай кукурузы. Фото: Reuters

В Украине дорожает кукуруза. Аналитики считают, что цены растут, так как на рынке снизилось количество предложений.

Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной биржи.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с ценами на кукурузу

Как отмечаются аналитики, цены на кукурузу растут из-за нехватки предложений на рынке. В то же время сохраняется повышенный интерес со стороны перерабатывающих предприятий, которые предлагают дополнительные деньги, если объемы закупок являются значительными.

"Трейдеры преимущественно сосредоточены на заключении контрактов на новый урожай, тогда как интерес к прошлогоднему урожаю минимальный", — указывают аналитики.

Сколько стоит тонна кукурузы 23 августа

Данные на профильном портале Tripoli.land несколько отличаются от информации, которую представляют аналитики Украинской универсальной биржи. Так, на сайте указано, что в субботу 23 августа, тонна кукурузы на агрорынке торгуется по цене в 8 790 гривен.

Цены на кукурузу. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что за последние восемь дней стоимость культуры несколько снизилась. Так, 15 августа тонна стоила 9 288 гривен. Но с тех пор цены на кукурузу неуклонно снижались.

Напомним, что на агрорынке в августе сохраняется стабильный спрос на ячмень. Известно, сколько стоит тонна культуры. Узнавайте также, что будет происходить с ценами на пшеницу в 2025 году.