Сколько стоит кукуруза в августе — ситуация на украинском аграрном рынке

Цены на кукурузу — как изменились в последний месяц лета
В Украине дорожает кукуруза. Аналитики считают, что цены растут, так как на рынке снизилось количество предложений.
Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной биржи.
Что происходит с ценами на кукурузу
Как отмечаются аналитики, цены на кукурузу растут из-за нехватки предложений на рынке. В то же время сохраняется повышенный интерес со стороны перерабатывающих предприятий, которые предлагают дополнительные деньги, если объемы закупок являются значительными.
"Трейдеры преимущественно сосредоточены на заключении контрактов на новый урожай, тогда как интерес к прошлогоднему урожаю минимальный", — указывают аналитики.
Сколько стоит тонна кукурузы 23 августа
Данные на профильном портале Tripoli.land несколько отличаются от информации, которую представляют аналитики Украинской универсальной биржи. Так, на сайте указано, что в субботу 23 августа, тонна кукурузы на агрорынке торгуется по цене в 8 790 гривен.
Примечательно, что за последние восемь дней стоимость культуры несколько снизилась. Так, 15 августа тонна стоила 9 288 гривен. Но с тех пор цены на кукурузу неуклонно снижались.
