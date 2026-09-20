Дорогі подарунки на свята: як зекономити та не залізти в борги

Дівчина тримає подарунок. Фото: magnific.com

Дорогий подарунок не обов'язково має залишити після себе борги та порожній гаманець. Навіть на коштовній покупці можна зменшити витрати, якщо заздалегідь визначити бюджет, порівняти ціни, скористатися кешбеком або об'єднатися з іншими людьми. А перед оформленням кредиту важливо порахувати не щомісячний платіж, а всю суму, яку доведеться повернути.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на NerdWallet.

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Визначте бюджет до походу в магазин

Перше, що варто зробити перед купівлею дорогого подарунка, — визначити конкретну суму, яку можна витратити без шкоди для власного бюджету. Спочатку потрібно врахувати комунальні платежі, продукти, транспорт, інші обов'язкові витрати та фінансову подушку.

Наприклад, якщо після всіх необхідних витрат у сімейному бюджеті залишається 15 000 грн, купувати подарунок за 20 000 грн лише через бажання зробити дорогий презент означає створити дефіцит.

У такому випадку можна встановити ліміт, наприклад, у 12 000 грн, або заздалегідь відкласти необхідну суму. Такий підхід дозволяє не фінансувати подарунок за рахунок кредитної картки чи позики.

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Фінансові експерти також радять планувати святкові витрати заздалегідь, адже без визначеного ліміту людина може поступово збільшувати суму на подарунки.

Не поспішайте купувати товар через знижку

Велика знижка може створювати відчуття, що покупець втрачає вигоду, якщо не оформить замовлення просто зараз. Однак така терміновість може призвести до незапланованих витрат.

Наприклад, товар за 14 000 грн продають зі знижкою 20%. Його нова ціна становить 11 200 грн, а економія — 2 800 грн.

Але якщо покупець спочатку не планував витрачати ці гроші, знижка не означає реальної економії. Людина просто витратить 11 200 грн на покупку, якої не було в її бюджеті.

Тому перед дорогою покупкою варто зробити паузу та перевірити, чи справді цей подарунок потрібен і чи відповідає його ціна визначеному бюджету.

Порівняйте ціни в різних магазинах

На дорогих товарах навіть невелика різниця у вартості може становити тисячі гривень. Перед оплатою варто перевірити кілька магазинів та порівняти ціну однакової моделі.

Наприклад, подарунок можна знайти за такими цінами:

25 000 грн;

23 500 грн;

22 900 грн.

Якщо придбати його за 22 900 грн замість 25 000 грн, економія становитиме 2 100 грн.

Тому кілька хвилин на порівняння цін можуть фактично залишити в бюджеті кілька тисяч гривень. При цьому потрібно враховувати не лише ціну на сайті, а й доставку, додаткові послуги та інші платежі.

Скористайтеся кешбеком або бонусами

Ще один спосіб зменшити фактичні витрати — перевірити доступний кешбек, бонуси чи інші програми лояльності.

Наприклад, якщо товар коштує 20 000 грн, а за покупку нараховується 5% кешбеку, потенційне повернення становитиме 1 000 грн.

У такому випадку після отримання кешбеку фактичний фінансовий ефект від покупки становитиме 19 000 грн.

Перед оплатою важливо перевірити умови програми: чи поширюється кешбек на конкретний магазин і категорію товару, який встановлений ліміт та коли саме кошти будуть зараховані.

Не варто купувати додаткові товари лише заради отримання більшого кешбеку. Якщо для цього доведеться витратити зайві гроші, очікувана економія може перетворитися на додаткові витрати.

Дорогий подарунок можна купити разом

Якщо бажаний подарунок коштує десятки тисяч гривень, його можна придбати спільно з іншими близькими.

Наприклад, подарунок коштує 24 000 грн. Якщо всю суму сплачує одна людина, її витрати становлять 24 000 грн. Якщо ж до покупки долучаються ще троє людей і всі скидаються порівну, кожен заплатить по 6 000 грн.

Таким чином, особисті витрати зменшуються на 18 000 грн порівняно з самостійною оплатою.

Такий варіант може бути доречним для дорогої техніки, побутових приладів, ювелірних виробів та інших коштовних речей.

Розстрочка не завжди означає відсутність переплати

Якщо власних грошей на подарунок недостатньо, покупець може звернути увагу на розстрочку або кредит. Проте орієнтуватися лише на невеликий щомісячний платіж не варто.

Національний банк України радить перед оформленням споживчого кредиту перевіряти його повну вартість, зокрема проценти, комісії, додаткові платежі та реальну річну процентну ставку.

Наприклад, якщо подарунок коштує 20 000 грн, але за договором загалом потрібно повернути 23 000 грн, фактична вартість подарунка для покупця становитиме 23 000 грн.

Переплата в такому випадку дорівнює 3 000 грн.

Тому перед оформленням кредиту потрібно дивитися не на напис "від 500 грн на місяць", а на загальну суму, яку доведеться повернути.

Не варто збільшувати бюджет подарунка за рахунок боргу

Окрема проблема виникає тоді, коли людина спочатку планує витратити одну суму, але вирішує купити значно дорожчу річ за позикові кошти.

Наприклад, бюджет подарунка становить 10 000 грн, але людина обирає товар за 20 000 грн і позичає ще 10 000 грн.

У результаті після свята залишається фінансове зобов'язання, яке потрібно погашати з майбутніх доходів. Якщо за позикою передбачена переплата, подарунок коштуватиме ще дорожче.

Тому перед оформленням кредиту варто оцінити, чи не стане один день святкування причиною тривалого навантаження на сімейний бюджет.

Почніть відкладати гроші заздалегідь

Якщо дата події відома наперед, гроші на дорогий подарунок можна накопичити без позики.

Наприклад, подарунок коштує 18 000 грн, а до свята залишається шість місяців. Якщо щомісяця відкладати по 3 000 грн, за цей період накопичиться необхідна сума.

Якщо за цей час вдасться знайти товар за 16 000 грн, після покупки залишиться ще 2 000 грн.

Таким чином, накопичення дає можливість одночасно уникнути кредитної переплати та дочекатися вигіднішої ціни.

Як не залишитися в боргах після покупки

Перед купівлею дорогого подарунка варто зробити простий розрахунок:

ціна товару − знижка − бонуси або кешбек + доставка та інші платежі = фактичні витрати.

Наприклад, товар коштує 25 000 грн. Після знижки його можна придбати за 22 000 грн, а кешбек становить 1 100 грн. У такому разі фактичні витрати становитимуть 20 900 грн, а економія порівняно з початковою ціною — 4 100 грн.

Якщо ж для покупки оформлюється кредит і загальна сума повернення становить 23 000 грн, саме цю суму потрібно враховувати як фактичну вартість подарунка.

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