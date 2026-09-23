Цены на гречку, рис и пшено: сколько стоят крупы в сентябре

Люди везут крупы на рынок. Фото: Новини.LIVE

Почти 400 грн придется потратить на базовый запас круп для одного человека в месяц. В сентябре такой набор обойдется примерно в 380 грн против 362 грн в августе. Подорожание связано с ростом цен на основные крупы в среднем на 6%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Сколько стоят крупы в сентябре

По данным Минфина, в сентябре средние цены на основные крупы в Украине выросли по сравнению с августом. В частности, килограмм гречки сейчас стоит около 78,35 грн, риса — 63 грн, а пшена — 56,20 грн. Пачка манки весом 800 г в среднем стоит около 41,50 грн.

В августе эти же продукты были дешевле. Средняя цена килограмма гречки составляла около 74,63 грн, риса — 59,74 грн, пшена — 53,10 грн, а 800 г манки стоили примерно 40,32 грн.

Таким образом, больше всего за месяц подорожала гречка — почти на 4 грн за килограмм. Рис подорожал более чем на 3 грн, пшено — примерно на 3 грн, а пачка манки — менее чем на 2 грн.

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Во сколько обойдется запас круп на месяц

Чтобы оценить, как изменение цен влияет на обычный бюджет, возьмем базовый набор для одного человека. Например, на месяц можно заложить 2 кг гречки, 2 кг риса, 1 кг пшена и одну пачку манки весом 800 г.

По сентябрьским ценам такой запас будет стоить:

2 кг гречки — около 156,70 грн;

2 кг риса — около 126 грн;

1 кг пшена — около 56,20 грн;

800 г манки — около 41,50 грн.

Итого получается примерно 380 грн.

Для сравнения: в августе такой же набор стоил около 362 грн. Таким образом, за месяц стоимость запаса выросла примерно на 18 грн.

Для двух человек расходы, соответственно, будут вдвое больше — около 760 грн в месяц, если покупать одинаковое количество круп на каждого.

Где можно заплатить меньше

Средняя цена не означает, что именно столько покупатель заплатит в каждом магазине. Стоимость круп отличается в зависимости от торговой сети, бренда, фасовки и акций.

Например, килограмм гречки в сентябре в отдельных сетях можно найти дешевле средней цены. Поэтому перед крупной закупкой стоит сравнить стоимость именно за килограмм, а не ориентироваться только на цену упаковки.

Особенно это важно, когда человек покупает сразу несколько килограммов. Даже разница в 5–10 грн на одном килограмме при крупной закупке может сэкономить в семейном бюджете несколько десятков гривен.

Как изменение цен влияет на бюджет

Отдельно взятые 18 грн переплаты могут показаться незначительной суммой. Однако крупы — лишь одна часть продуктовой корзины, а цены на другие продукты также меняются.

Если регулярно покупать базовый набор продуктов на месяц, даже небольшие подорожания постепенно увеличивают расходы семьи. Поэтому при планировании бюджета стоит ориентироваться не только на цену одного товара, но и на общую сумму покупок.

В случае с крупами речь сейчас идет примерно о 18 грн дополнительных расходов на каждого человека за взятый нами месячный набор. Для семьи из двух человек это уже около 36 грн, а для четырех — примерно 72 грн в месяц.

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