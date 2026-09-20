Ціни на таксі в Україні: у який час доби поїздки стають дорожчими

Таксі Bolt. Фото: Новини.LIVE

Ціна на таксі може змінюватися протягом дня навіть для одного й того самого маршруту. Найчастіше пасажири переплачують, коли одночасно зростає кількість замовлень, а вільних водіїв недостатньо. Тому поїздка в годину пік, під час негоди або одразу після масового заходу може коштувати на сотні гривень дорожче.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сервіс Uklon.

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Коли таксі може коштувати дорожче

Фіксованої "найдорожчої години" для всіх міст і маршрутів немає. Сервіси змінюють ціну залежно від ситуації в конкретному районі. Наприклад, Bolt прямо зазначає, що підвищує тарифи, коли попит перевищує кількість доступних водіїв. Серед причин компанія називає години пік, масові заходи та екстремальні погодні умови.

Тому пасажирам варто особливо уважно перевіряти ціну в такі періоди:

07:00–10:00 — ранковий пік. У цей час багато людей одночасно їдуть на роботу, навчання, вокзали та інші точки міста. Якщо громадський транспорт працює з перебоями або на дорогах утворилися затори, попит на таксі може зрости ще більше.

16:30–19:30 — вечірній пік. Після завершення робочого дня збільшується кількість замовлень. Водночас затори можуть подовжити час поїздки, а отже, вплинути і на кінцеву суму.

Одразу після концерту, матчу чи іншого масового заходу. Сотні пасажирів можуть одночасно замовляти автомобілі з одного району. У такій ситуації ціна здатна швидко піднятися.

Під час сильної негоди. Злива, снігопад або ожеледиця можуть одночасно збільшити попит на таксі та зменшити кількість водіїв, готових приймати замовлення.

Після проблем із громадським транспортом. Якщо метро, автобуси чи тролейбуси тимчасово не працюють, частина пасажирів переходить на таксі. Саме такі ситуації вже неодноразово спричиняли різке зростання тарифів у Києві.

Одна поїздка може подорожчати на сотні гривень

Різниця між звичайним і піковим попитом може бути суттєвою.

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Наприклад, у червні 2025 року Новини.LIVE порівнювали вартість поїздок у Києві вранці та близько 17:30. Маршрут між Позняками та Хрещатиком в Uklon вранці коштував 388 грн, тоді як ввечері поїздка у зворотному напрямку оцінювалася у 642 грн. Різниця становила 254 грн, або близько 65%.

Водночас інші сервіси на тому самому напрямку поводилися інакше. В Uber вечірня ціна була нижчою за ранкову, а в Bolt також спостерігалася інша динаміка. Це важливий момент для пасажира — не можна автоматично вважати, що вранці чи ввечері дорожче буде саме в конкретному сервісі.

У січні 2026 року під час проблем із транспортом у Києві ціни також суттєво відрізнялися залежно від маршруту та сервісу. Наприклад, поїздка з Лівобережної до Софіївської Борщагівки коштувала від 914 грн в Uklon та від 1 094 грн у Bolt.

Отже, переплата може складати не кілька десятків гривень, а сотні гривень за одну поїздку.

Чому ціна змінюється прямо в застосунку

Таксі використовує динамічне ціноутворення. Простими словами, алгоритм стежить за співвідношенням кількості замовлень і доступних водіїв.

Якщо машин достатньо, ціна може залишатися на звичайному рівні. Якщо замовлень стає більше, ніж водіїв, тариф підвищується, щоб залучити більше автомобілів до району. Коли попит зменшується, ціна може повернутися до нижчого рівня.

У Bolt про підвищений тариф пасажира додатково повідомляє стрілка вгору біля вартості поїздки. Там же можна перевірити ціну для різних категорій автомобілів.

Тому одна й та сама поїздка не має гарантованої ціни протягом усього дня. Навіть якщо маршрут не змінився, сума в застосунку може бути іншою через ситуацію з попитом і пропозицією.

Як зрозуміти, що зараз краще почекати

Перед замовленням варто подивитися не лише на кінцеву суму, а й на те, чи не змінився тариф порівняно зі звичайним.

Якщо поїздка не термінова, можна діяти за простим алгоритмом:

Перевірити ціну перед самим замовленням. Не орієнтуйтеся на те, скільки приблизно коштував цей маршрут учора або в інший час. Подивитися кілька категорій автомобілів. Іноді різниця між стандартною та дорожчою категорією може бути значною, особливо під час підвищеного попиту. Перевірити інший сервіс. Динамічне ціноутворення працює окремо, тому один застосунок може показувати значно вищу суму, ніж інший. Це підтверджували й порівняння Новини.LIVE. Якщо є час — перевірити тариф повторно через кілька хвилин. Це не гарантує здешевлення, але коли попит спадає або з'являється більше водіїв, підвищений тариф може зникнути. Не замовляти машину одразу після масового заходу. Якщо ситуація дозволяє, можна трохи зачекати або відійти від місця, де одночасно збирається велика кількість пасажирів.

Коли чекати заради економії не варто

Очікування заради нижчої ціни має сенс лише тоді, коли ситуація безпечна і поїздка не термінова.

Якщо причиною високого тарифу є повітряна тривога, небезпечна погода, проблеми з транспортом або інша надзвичайна ситуація, відкладати поїздку лише заради економії не варто.

У таких випадках краще спочатку подбати про безпеку, а вже потім порівнювати тарифи.

Головний спосіб не переплачувати за таксі

Найкраща стратегія — не прив'язуватися до певної "дешевої години", а перевіряти ціну саме перед поїздкою.

Ранковий та вечірній час дійсно часто збігаються з піковим попитом, але дорожчий тариф може з'явитися і вдень — через негоду, аварії, проблеми з громадським транспортом або масовий захід. Так само ввечері ціна не обов'язково буде високою, якщо в конкретному районі достатньо вільних водіїв.

Тому перед натисканням кнопки "Замовити" варто витратити кілька хвилин на перевірку ціни в іншому сервісі або повторне оновлення тарифу. У випадку з поїздкою на кілька сотень гривень навіть невелике очікування може дозволити не віддати зайві гроші за той самий маршрут.

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