Спільні витрати в парі: як правильно ділити гроші між партнерами

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Сімейний бюджет часто складається не лише з великих платежів за житло чи продукти, а й із десятків дрібних витрат протягом місяця. Щоб гроші не ставали причиною суперечок, партнери можуть заздалегідь домовитися, які витрати оплачують разом, а які кожен бере на себе. Особливо це важливо для пар із різними доходами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на матеріал MC.Today

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Три кошики сімейних грошей

Один із варіантів організації сімейного бюджету — розділити всі гроші на три категорії: спільні витрати, спільні фінансові цілі та особисті кошти кожного з партнерів.

До спільних витрат належать платежі, без яких сім'я не може нормально функціонувати. Це оренда або кредит за житло, комунальні послуги, продукти, побутові товари, інтернет, спільний транспорт, витрати на дітей, домашніх тварин, страхування та інші регулярні платежі.

Окремо можна відкладати гроші на спільне майбутнє. Це фінансова подушка, ремонт, відпустка, велика побутова техніка, автомобіль, освіта дітей або інші дорогі покупки.

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Третя категорія — особисті гроші. До неї можуть належати одяг, косметика, хобі, спорт, книжки, подарунки друзям, особисті підписки, кава чи інші невеликі покупки, які потрібні лише одному партнеру.

Які є моделі сімейного бюджету

Не всі пари повинні складати гроші в один спільний рахунок. MC Today виділяє чотири базові моделі управління сімейними фінансами.

Повністю спільний бюджет. Усі доходи партнерів об'єднуються, а з них оплачуються всі витрати. Такий варіант передбачає високий рівень довіри та однакове розуміння того, на що можна витрачати гроші.

Пропорційна модель. Кожен партнер вносить у спільний бюджет частину коштів відповідно до свого доходу. Наприклад, якщо один отримує 70 тис. грн, а інший — 30 тис. грн, спільні витрати можна розподілити у співвідношенні 70/30.

Гібридна модель. Партнери створюють спільний фонд для обов'язкових платежів і фінансових цілей, а після внеску кожен залишає собі певну суму на особисті витрати.

Окремі бюджети зі спільним обліком. У кожного залишаються власні рахунки та гроші, але партнери разом контролюють спільні платежі й накопичення.

Таким чином, спільний бюджет не обов'язково означає, що всі гроші сім'ї мають лежати на одному рахунку.

Чому 50/50 не завжди означає однакове навантаження

Поділ витрат навпіл здається найпростішим варіантом, але при різних доходах він може створювати різне фінансове навантаження.

Наприклад, один партнер отримує 70 000 грн на місяць, а другий — 30 000 грн. Разом вони заробляють 100 000 грн.

Припустимо, спільні витрати становлять 40 000 грн.

Якщо ділити їх порівну, кожен заплатить по 20 000 грн.

Для людини із зарплатою 70 000 грн це становить приблизно 28,6% доходу.

Для партнера із зарплатою 30 000 грн — уже 66,7% доходу.

Тобто сума внеску однакова, але після оплати спільних рахунків у першого партнера залишиться 50 000 грн, а у другого — лише 10 000 грн.

При пропорційному розподілі внесок становитиме 70% і 30% від спільних витрат. Тоді перший партнер заплатить 28 000 грн, а другий — 12 000 грн.

Після цього в обох залишиться по 60% власного доходу: 42 000 грн у першого та 18 000 грн у другого.

Такий підхід може бути особливо актуальним, якщо один із партнерів тимчасово заробляє менше через догляд за дитиною, навчання, втрату роботи або інші обставини.

Які гроші краще залишати особистими

Навіть у спільному бюджеті партнерам варто мати кошти, якими кожен може розпоряджатися самостійно.

Це можуть бути витрати на одяг, догляд за собою, хобі, зустрічі з друзями, книги, особисті підписки, подарунки або невеликі покупки для себе.

Наприклад, пара може домовитися, що після всіх обов'язкових платежів кожному щомісяця залишається по 3 000 грн особистих грошей.

За рік це 36 000 грн на кожного, якими можна користуватися без необхідності пояснювати кожну покупку.

Водночас для великих витрат можна встановити спільний поріг. Наприклад, покупки до 1 000 грн кожен оплачує самостійно, витрати від 1 000 до 5 000 грн партнери погоджують між собою, а покупки понад 5 000 грн обговорюють заздалегідь.

Це лише приклад — конкретні суми сім'я може встановити відповідно до власного доходу.

Великі покупки та кредити краще обговорювати заздалегідь

Окремі правила варто встановити для фінансових рішень, які можуть вплинути на бюджет обох партнерів.

Йдеться про кредити, розстрочки, великі покупки, позики друзям або родичам, значні перекази та інші зобов'язання.

Наприклад, якщо один партнер самостійно оформить розстрочку на 80 000 грн, щомісячний платіж може стати частиною сімейних витрат, навіть якщо друга людина не брала участі в покупці.

Тому такі рішення краще погоджувати до того, як гроші вже витрачені.

Скільки можна залишити в сімейному бюджеті

Щоб зрозуміти, яку модель обрати, спочатку варто порахувати три суми: загальний дохід, обов'язкові витрати та гроші на спільні цілі.

Наприклад, сім'я отримує разом 50 000 грн на місяць.

На житло, комунальні послуги, продукти, транспорт та інші спільні потреби йде 20 000 грн.

Якщо доходи партнерів становлять 30 000 і 20 000 грн, їхня частка у сімейному доході — 60% і 40%.

При пропорційному розподілі перший партнер внесе 12 000 грн, а другий — 8 000 грн.

Після цього у першого залишиться 18 000 грн, а у другого — 12 000 грн.

Якщо ще 5 000 грн щомісяця відкладати на спільну фінансову ціль, на особисті витрати та інші потреби залишатиметься 25 000 грн.

Такий розрахунок дозволяє побачити не лише суму спільних витрат, а й те, скільки грошей фактично залишається кожному після їх оплати.

Як контролювати сімейний бюджет

Перевіряти кожну покупку партнера необов'язково. Натомість раз на місяць можна разом переглядати основні фінансові показники.

Варто порахувати, скільки грошей сім'я отримала, скільки витратила, які платежі очікуються наступного місяця та яку суму вдалося відкласти.

Окремо можна перевіряти регулярні витрати. Наприклад, чотири підписки по 300 грн коштують сім'ї 1 200 грн на місяць, або 14 400 грн на рік. Якщо дві з них більше не потрібні, відмова від них дасть 600 грн економії щомісяця, або 7 200 грн на рік.

Тому сімейний бюджет — це не лише спосіб розподілити рахунки між партнерами, а й можливість побачити витрати, які поступово забирають гроші.

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