Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 11 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка алюминиевых отходов — это процесс, в котором лом этого металла превращается в новый продукт. Алюминий отличается возможностью его повторного использования, что делает его идеальным для переработки. Изделия из этого материала могут быть созданы повторно без потери качества, что делает алюминий очень популярным на пунктах приема металлолома. Так что сдача алюминиевых отходов на переработку может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Приблизительно 75% всего производимого алюминия активно до сих пор используется людьми. Этот металл наиболее подходит для вторичной переработки. Ежегодно в мире перерабатывается около 60 миллиардов алюминиевых банок.

Алюминий имеет способность выдерживать значительный вес, не добавляя чрезмерной нагрузки на конструкцию здания, что делает его отличным материалом для применения в небоскребах и других крупных постройках. Этот металл способен поддерживать массивные стеклянные панели, пропуская естественный солнечный свет вдоль всей структуры. Алюминий активно используется при создании многих стен и фасадных систем в строительстве.

Алюминий составляет около 75-80% компонентов современных самолетов, включая истребители и грузовые. Этот металл идеально подходит для авиационной промышленности по тем же причинам, что и для автомобильной — он легок и прочен. Масса алюминия составляет лишь третью часть массы стали, что позволяет самолетам перевозить больший груз, повышая топливную эффективность, при этом сохраняя прочность и устойчивость. Пассажирский самолет "Конкорд", который в течение 27 лет достигал вдвое большей скорости звука, был изготовлен из алюминия. Высокая стойкость этого материала к коррозии также способствует обеспечению безопасности пассажиров и грузов.

В течение многих десятилетий алюминий был признан более ценным, чем золото и серебро. Это связано с тем, что до открытия процессов Байера и Холла этот металл считался крайне редким. Столь редким, что Наполеон III использовал алюминиевую посуду и столовые приборы для приемов своих официальных гостей.

Алюминий является наиболее распространенным металлическим элементом на Земле, уступая только кремнию. Приблизительно 8% земной коры состоит из алюминия. Большие запасы алюминия также обнаружили на Луне. Однако следует отметить, что чистый алюминий не встречается в природе и нуждается в производстве из руд.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, например, таких как состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, вроде проводов, кабелей, распределительных щитов и реле являются наиболее ценными формами этого металла. Алюминиевые профили также могут приносить высокую прибыль, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки часто оцениваются ниже.

Чтобы готовить алюминиевый лом к сдаче, рекомендуется придерживаться нескольких основных принципов:

Классифицируйте алюминиевый лом по его типу и состоянию, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что может повысить вероятность получения более высокой цены.

Очищайте алюминиевый металлолом от включений других металлов и материалов. Чем чище алюминий, тем выше вероятность получить более высокую цену при сдаче.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что влияет на его оценку. Важно учесть, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции проводов.

Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, ваш лом может иметь загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, потому что многие пункты приема предлагают более выгодные условия именно оптовым поставщикам.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 30 до 40 грн;

Волынская область — 30 до 40 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 40 грн;

Житомирская область — от 35 до 45 грн;

Закарпатская область — от 25 до 35 грн;

Запорожская область — от 45 до 75 грн;

Ивано—Франковская область — от 25 до 35 грн;

Кировоградская область — от 30 до 40 грн;

Львовская область — от 30 до 40 грн;

Николаевская область — от 35 до 50 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 30 до 40 грн;

Ровенская область — от 30 до 40 грн;

Сумская область — от 25 до 35 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 45 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 25 до 35 грн;

Черкасская область — от 30 до 45 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 30 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.