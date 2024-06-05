Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це метал, який знаходить широке застосування як у промисловості, так і у повсякденному житті. Вона цінується у чистому вигляді і у різних сплавах. Мідь можна знайти у мобільних пристроях, водопровідних системах і навіть в організмі людини. Зважаючи на високий попит на цей метал у різних секторах промисловості, пункти приймання брухту пропонують вигідні ціни за непотрібні мідні вироби.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — ковкий та пластичний метал. Його можна розкочувати в тонкі листи та розтягувати у невеликі дроти. Чисту мідь можна обробляти у холодному стані.

Однією з найвидатніших властивостей міді є її висока електро- та теплопровідність. Цей метал настільки провідний, що 95 відсотків всіх трансформаторів, електричних проводів та інших провідників зроблено з міді. Срібло — єдиний метал, який має більшу електропровідність, ніж мідь, але воно погано переносить тепло.

Гарний колір міді з віком набуває унікальної патини. Червонувато-коричневі відтінки цього металу спочатку перетворюються на темно-коричневі, а потім, за відповідних обставин, на приємний зелений колір. Естетична та яскрава поверхня робить мідь фаворитом багатьох художників та архітекторів.

Мідь відома людству вже понад 10 тисяч років. За ці тисячоліття ми навчилися використовувати якості цього металу все більш універсальними способами. Мідь та її 400 різних сплавів застосовуються у різних областях, таких як будівництво, електроніка, охорона здоров'я, архітектура та мистецтво.

Звичайні мідні сплави, такі як латунь та бронза, використовуються, серед іншого, в охолоджувачах, обігрівачах, сонячних панелях, трубах, водопровідних трубах та дахах. Чиста мідь найчастіше зустрічається в електроніці. У лікарнях та громадських місцях мідь використовується через її антибактеріальну дію.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 5 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 235 до 260 грн;

Вінницька область — від 195 до 240 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 240 грн;

Житомирська область — від 170 до 205 грн;

Закарпатська область — від 180 до 210 грн;

Запорізька область — від 195 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 190 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 240 грн;

Одеська область — від 190 до 255 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 215 грн;

Тернопільська область — від 180 до 205 грн;

Харківська область — від 200 до 265 грн;

Хмельницька область — від 190 до 240 грн;

Черкаська область — від 195 до 225 грн;

Чернівецька область — від 185 до 210 грн;

Чернігівська область — від 185 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та алюміній.

Також ми писали, що Шмигаль озвучив суму внесків Фонду підтримки енергетики. Cтаном на початок червня 2024 року сума грантових внесків сягнула понад 494 мільйонів євро.