Цены на медь и цветные металлы в Украине на 5 июня 2024 года

Выплавка металла. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это металл, который находит широкое применение как в промышленности, так и в повседневной жизни. Она в чистом виде и в разных сплавах. Медь можно обнаружить в мобильных устройствах, водопроводных системах и даже в организме человека. Учитывая высокий спрос на этот металл в разных секторах промышленности, пункты приема лома предлагают выгодные цены за ненужные медные изделия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

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Интересные факты о меди

Медь — ковкий и пластичный металл. Его можно раскатывать в тонкие листья и растаскивать в небольшие провода. Чистую медь можно обрабатывать в холодном состоянии.

Одним из наиболее выдающихся свойств меди является ее высокая электро- и теплопроводность. Этот металл настолько проводимый, что 95 процентов всех трансформаторов, электрических проводов и других проводников из меди. Серебро — единственный металл, имеющий большую электропроводность, чем медь, но плохо переносит тепло.

Красивый цвет меди с возрастом приобретает уникальную патину. Красновато-коричневые оттенки этого металла сначала превращаются в темно-коричневые, а затем, при соответствующих обстоятельствах, в приятный зеленый цвет. Эстетическая и яркая поверхность делает медь фаворитом многих художников и архитекторов.

Медь известна человечеству уже более 10 тысяч лет. За эти тысячелетия мы научились использовать качества этого металла все более универсальными способами. Медь и ее 400 различных сплавов используются в различных областях, таких как строительство, электроника, здравоохранение, архитектура и искусство.

Обычные медные сплавы, такие как латунь и бронза, используются, в частности, в охладителях, обогревателях, солнечных панелях, трубах, водопроводных трубах и крышах. Чистая медь чаще всего встречается в электронике. В больницах и общественных местах медь используется из-за ее антибактериального действия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 5 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 235 до 260 грн;

Винницкая область — от 195 до 240 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 240 грн;

Житомирская область — от 170 до 205 грн;

Закарпатская область — от 180 до 210 грн;

Запорожская область – от 195 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 200 грн;

Кировоградская область — от 170 до 190 грн;

Львовская область — от 190 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 240 грн;

Одесская область — от 190 до 255 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 175 до 215 грн;

Тернопольская область — от 180 до 205 грн;

Харьковская область — от 200 до 265 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 240 грн;

Черкасская область — от 195 до 225 грн;

Черновицкая область — от 185 до 210 грн;

Черниговская область — от 185 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

Также мы писали, что Шмыгаль озвучил сумму вкладов Фонда поддержки энергетики. По состоянию на начало июня 2024 года сумма грантовых взносов составила более 494 миллионов евро.