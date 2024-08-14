Кава подорожчає — експерти попереджають про злет цін у 2024 році

Приготування кави. Фото: Unsplash

Вартість кави у 2024 році може підскочити до рекордного рівня через різке подорожчання кавових зерен у світі. Така негативна тенденція продиктована несприятливими погодними умовами у Бразилії, що є ключовим виробником сировини для популярного ароматного напою.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Бразилія вважається головним світовим виробником кавових зерен, за нею йдуть В'єтнам та Колумбія. Переважно їх вирощують власники невеликих ферм, після чого здають посередникам.

Як пише агенція, днями бразильські фермери зіткнулися із заморозками, що може негативно вплинути на посіви. Також прогнозують, що негода може повернутися у штати Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, на які припадає основна частина кавових зерен. Заморозки можуть вплинути на обсяг врожаю, який й без того може постраждати через суху погоду у Бразилії.

З огляду на такі новини, ф'ючерси на арабіку підскочили одразу на 7%, що стало рекордним показником із 9 липня. Загалом за рік вартість сировини для кави зросла на 30%.

За словами президента Cazarini Trading Co, сказав Тіаго Казаріні, мінімальної негоди було достатньо, щоб викликати нові побоювання з приводу постачання сировини.

"Мінімальних заморозків у деяких частинах Серрадо та Хай-Могіана було достатньо, щоб викликати нові побоювання з приводу постачання. Ми вже опинилися в таких умовах, коли не можемо собі дозволити помилок", — повідомив він.

Графіка. Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року фермери оновили ціни на овочі з так званого "борщового набору". Неочікувано в розпал сезону злетіли в ціні картопля, морква та помідори.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбуватимуться такі валютні курсові коливання, що дадуть можливість контролювати інфляційні очікування та досягнути цілі з інфляції з прогнозованих 8,7% до 5%. Відомо, коли чекати зниження споживчих цін.