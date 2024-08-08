Інфляція в Україні — НБУ спрогнозував, коли чекати зниження цін

Будівля Нацбанку. Фото: ukranews

В Україні у 2024 році відбуватимуться такі валютні курсові коливання, що дадуть можливість контролювати інфляційні очікування та досягнути цілі з інфляції з прогнозованих 8,7% до 5%. Відомо, коли чекати зниження споживчих цін.

Про це йдеться у прогнозі голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного у блозі на порталі "Укрінформ".

Читайте також:

Ситуація з інфляцією в Україні

За словами керівника Нацбанку, головним завданням політики регулятора у 2024 році є збереження інфляції на помірному рівні, попри прогнозоване прискорення. У планах — знову наблизити її до цілі 5% у найближчі роки.

Досягнути цього регулятор має намір завдяки:

захисту гривневих заощаджень населення від інфляції;

збереженню стійкості на українському валютному ринку.

"На практиці це означає, що ми толеруватимемо лише такі курсові коливання, які дадуть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті", — повідомив Пишний.

Також останні рішення стосовно базової ставки будуть враховувати такий вимір, як привабливість національної валюти. Саме тому в основному сценарії липневого прогнозу передбачається зниження ключової ставки у першому кварталі 2025 року.

"Однак ми готові гнучко адаптувати політику, щоб, з одного боку, зберегти стійкість, а з іншого — не "перетиснути" економіку", — зауважив керівник НБУ.

Коли почнуть знижуватися споживчі ціни

У Національному банку прогнозують, що споживча інфляція поточного року помірно пришвидшиться. Очікується, що до кінця 2024-го досягне 8,7%, однак 2025 року знизиться до 6,6%, а 2026-го — повернеться до цілі у 5%.

Економічне відновлення в країні триватиме, хоча й сповільниться цьогоріч до 3,7% насамперед у зв'язку зі значними пошкодженнями енергосистеми. У подальші роки зростання реального ВВП прискориться до 4–5%. Окрім монетарних заходів, цьому сприятимуть повільніше зростання зовнішніх цін та подальша нормалізація умов функціонування економіки.

На думку Пишного, у першій половині року економіка України продемонструвала значну адаптивність, адже вдалося вистояти під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії та продовжити відновлення.

"Підґрунтям для адаптації є забезпечена завдяки рішенням НБУ та уряду й значній міжнародній підтримці макрофінансова стабільність", — додав голова НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що за минулий місяць трапились значні коливання курсу долара, а 22 липня було зафіксовано рекордну вартість валюти — 41,49 грн. Нині НБУ поступово знижує курс, але якою буде ціна до кінця літа — питання.

Також раніше НБУ прогнозував підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) через складний стан в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.