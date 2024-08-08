Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні arrow

У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні

8 серпня 2024 11:41
Ксенія Симонова - Редактор
Інфляція в Україні — НБУ спрогнозував, коли чекати зниження цін
Будівля Нацбанку. Фото: ukranews
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році відбуватимуться такі валютні курсові коливання, що дадуть можливість контролювати інфляційні очікування та досягнути цілі з інфляції з прогнозованих 8,7% до 5%. Відомо, коли чекати зниження споживчих цін.

Про це йдеться у прогнозі голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного у блозі на порталі "Укрінформ".

Читайте також:

Ситуація з інфляцією в Україні

За словами керівника Нацбанку, головним завданням політики регулятора у 2024 році є збереження інфляції на помірному рівні, попри прогнозоване прискорення. У планах — знову наблизити її до цілі 5% у найближчі роки.

Досягнути цього регулятор має намір завдяки:

  • захисту гривневих заощаджень населення від інфляції;
  • збереженню стійкості на українському валютному ринку.

"На практиці це означає, що ми толеруватимемо лише такі курсові коливання, які дадуть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті", — повідомив Пишний.

Також останні рішення стосовно базової ставки будуть враховувати такий вимір, як привабливість національної валюти. Саме тому в основному сценарії липневого прогнозу передбачається зниження ключової ставки у першому кварталі 2025 року.

"Однак ми готові гнучко адаптувати політику, щоб, з одного боку, зберегти стійкість, а з іншого — не "перетиснути" економіку", — зауважив керівник НБУ.

Коли почнуть знижуватися споживчі ціни

У Національному банку прогнозують, що споживча інфляція поточного року помірно пришвидшиться. Очікується, що до кінця 2024-го досягне 8,7%, однак 2025 року знизиться до 6,6%, а 2026-го — повернеться до цілі у 5%.

Економічне відновлення в країні триватиме, хоча й сповільниться цьогоріч до 3,7% насамперед у зв'язку зі значними пошкодженнями енергосистеми. У подальші роки зростання реального ВВП прискориться до 4–5%. Окрім монетарних заходів, цьому  сприятимуть повільніше зростання зовнішніх цін та подальша нормалізація умов функціонування економіки.

На думку Пишного, у першій половині року економіка України продемонструвала значну адаптивність, адже вдалося вистояти під тиском безпрецедентних викликів війни та дефіциту електроенергії та продовжити відновлення.

"Підґрунтям для адаптації є забезпечена завдяки рішенням НБУ та уряду й значній міжнародній підтримці макрофінансова стабільність", — додав голова НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що за минулий місяць трапились значні коливання курсу долара, а 22 липня було зафіксовано рекордну вартість валюти — 41,49 грн. Нині НБУ поступово знижує курс, але якою буде ціна до кінця літа — питання.

Також раніше НБУ прогнозував підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) через складний стан в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.

НБУ курс валют інфляція ціни Андрій Пишний

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:43 Бронювання працівників — які документи треба подавати 2024 року

12:32 У Латвії в слідстві про замах на прикордонника допомагали українці — подробиці

12:23 Пальне в обмін на бронювання — на Одещині накрили бізнес ТЦК

12:03 Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині

11:49 У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:48 Якість води на Одещині — які пляжі безпечні для купання

11:41 У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні

11:32 Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом

11:31 Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

12:43 Бронювання працівників — які документи треба подавати 2024 року

12:32 У Латвії в слідстві про замах на прикордонника допомагали українці — подробиці

12:23 Пальне в обмін на бронювання — на Одещині накрили бізнес ТЦК

12:03 Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині

11:49 У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:48 Якість води на Одещині — які пляжі безпечні для купання

11:41 У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні

11:32 Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом

11:31 Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського