Кофе подорожает — эксперты предупреждают о взлете цен в 2024 году

Приготовление кофе. Фото: Unsplash

Стоимость кофе в 2024 году может подскочить до рекордного уровня из-за резкого подорожания кофейных зерен в мире. Такая негативная тенденция продиктована неблагоприятными погодными условиями в Бразилии, являющейся ключевым производителем сырья для популярного ароматного напитка.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Бразилия считается главным мировым производителем кофейных зерен, за ней следуют Вьетнам и Колумбия. В основном их выращивают владельцы небольших ферм, после чего сдают посредникам.

Как пишет агентство, на днях бразильские фермеры столкнулись с заморозками, что может отрицательно повлиять на посевы. Также прогнозируют, что непогода может вернуться в штаты Минас-Жерайс и Сан-Паулу, на которые приходится основная часть кофейных зерен. Заморозки могут повлиять на объем урожая, который и так может пострадать из-за сухой погоды в Бразилии.

Учитывая такие новости, фьючерсы на арабику подскочили сразу на 7%, что стало рекордным показателем с 9 июля. Всего за год стоимость сырья для кофе выросла на 30%.

По словам президента Cazarini Trading Co, сказал Тиаго Казарини, минимального ненастья было достаточно, чтобы вызвать новые опасения по поводу поставки сырья.

"Минимальных заморозков в некоторых частях Серрадо и Хай-Могиана было достаточно, чтобы вызвать новые опасения по поводу поставки. Мы уже оказались в таких условиях, когда не можем позволить себе ошибок", — сообщил он.

Графика. Источник: Bloomberg

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