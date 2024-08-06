Ціна на каву 2024 - скільки коштує чашка кави сьогодні - порівняння

Кава з собою. Фото: з відкритих джерел

Кава — один із найпопулярніших напоїв серед людей. Її можна сприймати і як ритуал, і як залежність. Шокуючими можуть бути як корисні, так і шкідливі властивості, але крім цього шокує ціна. У Києві, щоб купити стаканчик капучино, варто мати в гаманці щонайменше 100 грн. А це дорожче, ніж приготувати собі порцію обіду.

Що можна дозволити собі замість кави — читайте далі в матеріалі Новини.LIVE.

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Ціна на каву

Магія ранку — потрібна кава, зустріч з подругою — на каву, хочеться спати на роботі — врятує кава. Щодня у світі випивають мільярди чашок кави. І ціна на неї стрімко зростає, хоча на фоні підняття цін на пальне чи комуналку мало хто помічає, що за улюблене лате доводиться платити як за три пачки гречки.

Ще кілька років тому ціна на каву залежала не лише від її якості, а і від місця, де її продають — на заправці, в кав'ярні чи в ресторані. Відповідно, де краще обслуговування — там і дорожче. Зараз ціна майже вирівнялася, але вона шокує. У звичайній точці продажу кави в бізнес-центрі ціни такі:

Американо — 60 грн,

Американо з молоком — 70 грн,

Лате звичайне — 85 грн,

Лате на безлактозному — 105 грн,

Капучино — 85 грн,

Капучино на рослинному — 130 грн,

Флет вайт — 100 грн,

Раф — 95 грн.

Ціни на каву в БЦ Парус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Виходить, якщо щодня пити капучино, то за місяць кава обійдеться 2 550 грн. І це майже третина прожиткового мінімуму на людину в Україні. І за ці гроші можна купити цілу продуктову корзинку.

Отже, за чашку капучино (85 грн) можна придбати:

Три пачки гречки — по 25 грн/кг,

Два десятки яєць — по 35 грн,

Три пачки молока — по 29 грн,

Три кг картоплі — по 28 грн/кг.

Ціна на гречку. Фото: скриншот

Ціна на яйця. Фото: скриншот

Ціна на картоплю. Фото: скриншот

Як ми писали раніше, ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

Нагадаємо, під кінець липня 2024 року на українському ринку продовжують стрімко падати ціни на картоплю нового врожаю. Таку ситуацію формує надходження великих обсягів пропозиції, що перевищує попит.