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Головна Фінанси Ціни на капусту пішли вгору: чому популярний овоч раптом подорожчав

Ціни на капусту пішли вгору: чому популярний овоч раптом подорожчав

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 13:07
Рання капуста б’є цінові рекорди: скільки коштує наприкінці червня в Україні
Гроші в гаманці, люди на ринку, капуста в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українцям доведеться розщедритися за один із найпопулярніших літніх овочів. За останній тиждень рання білоголова капуста різко подорожчала, а в окремих регіонах ціни злетіли більш ніж наполовину. Все через те, що старий врожай майже розпродали, а капуста нових сортів ще не встигла з’явитися на прилавках. 

Скільки зараз коштує рання капуста, розповідає Новини.LIVE з посиланням на аналітиків EastFruit.

Наразі виробники продають капусту по 12–20 гривень за кілограм. Для порівняння, наприкінці минулого тижня вона була дешевша в середньому на 52%.

Чому зростають ціни

За словами фермерів, на ринку настав традиційний період міжсезоння. Запаси ранніх сортів капусти у господарствах майже вичерпалися, а збирати середні і середньопізні сорти ще не почали.

У результаті пропозиція скоротилася, а попит не зник. Покупці продовжують активно купувати овоч для салатів, борщів та домашніх заготовок. Саме це й підштовхує ціни, які вже обійшли минулорічні.

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Для порівняння, торік у цей самий період капуста нового врожаю коштувала приблизно на 20% дешевше.

Коли чекати здешевлення

Аналітики припускають, що нинішнє подорожчання може бути тимчасовим. Коли фермери почнуть активно збирати нову капусту і завозити її на ринки та в магазини, овочів у продажу стане більше. А коли пропозиція зростає, ціни зазвичай знижуються.

Як розповідали Новини.LIVE, українцям загрожує подорожчання хліба. Ціни можуть зрости у найближчі три місяці, але не більш ніж на 6%, через зростанням витрат на виробництво і логістику. Водночас подорожчання буде поступовим і зачепить не лише хліб, а й інші продукти.

Також Новини.LIVE повідомляли, як змінилися ціни на фрукти. Лимони та виноград подорожчали через імпорт, курс долара та логістику, тоді як мандарини, яблука, апельсини, банани та полуниця — навпаки, стали дешевшими. 

овочі ціни в Україні капуста
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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