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Главная Финансы Цены на капусту выросли: почему популярный овощ внезапно подорожал

Цены на капусту выросли: почему популярный овощ внезапно подорожал

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 13:07
Ранняя капуста бьет ценовые рекорды: сколько стоит в конце июня в Украине
Деньги в кошельке, люди на рынке, капуста в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам придётся раскошелиться на один из самых популярных летних овощей. За последнюю неделю ранняя белокочанная капуста резко подорожала, а в отдельных регионах цены взлетели более чем вдвое. Все из-за того, что старый урожай почти распродали, а капуста новых сортов еще не успела появиться на прилавках.

Сколько сейчас стоит ранняя капуста, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на аналитиков EastFruit.

В настоящее время производители продают капусту по 12–20 гривен за килограмм. Для сравнения: в конце прошлой недели она была дешевле в среднем на 52%.

Почему растут цены

По словам фермеров, на рынке наступил традиционный период межсезонья. Запасы ранних сортов капусты в хозяйствах почти исчерпались, а уборку средних и среднепоздних сортов еще не начали.

В результате предложение сократилось, а спрос не исчез. Покупатели продолжают активно приобретать этот овощ для салатов, борщей и домашних заготовок. Именно это и подталкивает цены, которые уже превысили прошлогодние.

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Для сравнения: в прошлом году в этот же период капуста нового урожая стоила примерно на 20% дешевле.

Когда ожидать снижения цен

Аналитики предполагают, что нынешнее подорожание может быть временным. Когда фермеры начнут активно собирать новую капусту и завозить её на рынки и в магазины, овощей в продаже станет больше. А когда предложение растёт, цены обычно снижаются.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам грозит подорожание хлеба. Цены могут вырасти в ближайшие три месяца, но не более чем на 6%, из-за роста затрат на производство и логистику. В то же время подорожание будет постепенным и коснется не только хлеба, но и других продуктов.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как изменились цены на фрукты. Лимоны и виноград подорожали из-за импорта, курса доллара и логистики, тогда как мандарины, яблоки, апельсины, бананы и клубника — наоборот, подешевели.

овощи цены в Украине капуста
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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