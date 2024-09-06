Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре arrow

Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

6 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 сентября 2024 года
Комбайны работают в полях в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине за последнюю неделю заметно выросли. Главными причинами стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожай, а также растущий спрос на зерно на международных рынках. В то же время, продолжающиеся проблемы с экспортом способствовали дополнительному давлению на рынок, что повлияло на повышение цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 сентября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 6 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 696 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень 6 сентября
Средняя цена на ячмень в Украине на 6 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последнюю неделю несколько выросла. В пятницу, 30 августа, цена на ячмень составляла 6 673 грн за тонну, а в субботу, 31 августа, — 6 689 грн за тонну. Во вторник, 3 сентября, тонна этой агрокультуры стоила 6 681 грн, а в среду, 4 сентября, — 6666 грн. В четверг, 5 сентября, цена ячменя составила уже 6 696 грн за тонну. Такая стоимость ячменя придерживается и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак сообщил, что аграрный сектор Украины понес значительный ущерб в результате российского вторжения. В частности, потери включают обстрелы сельскохозяйственных земель, прямые финансовые убытки, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими войсками.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.

сельское хозяйство деньги зерно экспорт зерна цены аграрии ячмень

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования