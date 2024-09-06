Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 сентября 2024 года

Комбайны работают в полях в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Цены на ячмень в Украине за последнюю неделю заметно выросли. Главными причинами стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожай, а также растущий спрос на зерно на международных рынках. В то же время, продолжающиеся проблемы с экспортом способствовали дополнительному давлению на рынок, что повлияло на повышение цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 сентября 2024 года.

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По состоянию на 6 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 696 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 6 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последнюю неделю несколько выросла. В пятницу, 30 августа, цена на ячмень составляла 6 673 грн за тонну, а в субботу, 31 августа, — 6 689 грн за тонну. Во вторник, 3 сентября, тонна этой агрокультуры стоила 6 681 грн, а в среду, 4 сентября, — 6666 грн. В четверг, 5 сентября, цена ячменя составила уже 6 696 грн за тонну. Такая стоимость ячменя придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак сообщил, что аграрный сектор Украины понес значительный ущерб в результате российского вторжения. В частности, потери включают обстрелы сельскохозяйственных земель, прямые финансовые убытки, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими войсками.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.