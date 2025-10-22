Ціни на фуражну кукурудзу йдуть в гору — за скільки продається тонна зернової

На ринку зерна оновлення цін — яка культура дорожчає
Фуражна кукурудза в Україні у жовтні дорожчала. На ціни впливала збиральна кампанія, оскільки аграрії активізували роботи в полях після припинення дощів.
Про це пише видання АПК-Інформ.
Ринок фуражної кукурудзи у жовтні
Як зазначають аналітики, додатковий тиск на ціни чинили ще два фактори:
- збільшення пропозицій зернової на ринку;
- знижувальна цінова динаміка на експортному ринку.
"Втім більшість аграріїв не поспішали з реалізацією зернової, тому пропонували її за максимальними й наближеними до них цінами", — йдеться у статті.
Ціни на фуражну кукурудзу
За даними на порталі Tripoli.land, з 14 жовтня фуражна кукурудза на внутрішньому ринку подорожчала на 659 гривень. Станом на середу, 22 жовтня, тонна зернової коштує 8 056 гривень.
У вівторок, 14 жовтня, ціна за тонну була на рівні 7 397 гривень, однак до 16 жовтня вартість підросла до 8 021 гривні за тонну. Подорожчання тривало й у наступні дні. У середу, 22 жовтня, ціна на фуражну кукурудзу сягнула максимального наразі значення.
Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на землю в Україні. Так, найдорожче гектар коштує в Івано-Франківській області — 388 651 гривні. Також ми писали про здешевшання ріпаку. Відомо, чому у жовтні знижуються ціни на цю популярну культуру.
