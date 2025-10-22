Відео
Україна
Фінанси На ринку зерна оновлення цін — яка культура дорожчає

На ринку зерна оновлення цін — яка культура дорожчає

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 07:09
Ціни на фуражну кукурудзу йдуть в гору — за скільки продається тонна зернової
Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

Фуражна кукурудза в Україні у жовтні дорожчала. На ціни впливала збиральна кампанія, оскільки аграрії активізували роботи в полях після припинення дощів.

Про це пише видання АПК-Інформ.

Читайте також:

Ринок фуражної кукурудзи у жовтні

Як зазначають аналітики, додатковий тиск на ціни чинили ще два фактори:

  • збільшення пропозицій зернової на ринку; 
  • знижувальна цінова динаміка на експортному ринку.

"Втім більшість аграріїв не поспішали з реалізацією зернової, тому пропонували її за максимальними й наближеними до них цінами", — йдеться у статті. 

Ціни на фуражну кукурудзу

За даними на порталі Tripoli.land, з 14 жовтня фуражна кукурудза на внутрішньому ринку подорожчала на 659 гривень. Станом на середу, 22 жовтня, тонна зернової коштує 8 056 гривень.

null
Як змінювалися ціни на фуражну кукурудзу у жовтні. Скриншот: Tripoli.land

У вівторок, 14 жовтня, ціна за тонну була на рівні 7 397 гривень, однак до 16 жовтня вартість підросла до 8 021 гривні за тонну. Подорожчання тривало й у наступні дні. У середу, 22 жовтня, ціна на фуражну кукурудзу сягнула максимального наразі значення. 

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на землю в Україні. Так, найдорожче гектар коштує в Івано-Франківській області — 388 651 гривні. Також ми писали про здешевшання ріпаку. Відомо, чому у жовтні знижуються ціни на цю популярну культуру. 

ціни в Україні зерно ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
