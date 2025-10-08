Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує тонна у жовтні

Ячмінь. Фото: УНІАН

Фуражний ячмінь в Україні дешевшає. Так, впродовж крайнього тижня ціни знижувалися в рамках раніше сформованого діапазону.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на агроринку у жовтні

Як пише видання Apk-inform, незначна частина покупців залишалася активною та купувала ячмінь. Тоді на ринку фіксувалися максимальні й наближені до максимального рівня ціни.

Водночас Пропозиції ячменю надходили невеликими обсягами. Аграрії, в яких були багатотоннажні обсяги сировини, планували дочекатися весни й тоді збути продукцію. Також тиск на ціни чинила знижувальна цінова динаміка на експортному ринку.

Якими є ціни на ячмінь

Станом на середу, 8 жовтня, за даними на порталі Tripoli.land, ціна за тонну ячменю перебуває на позначці у 9 157 грн.

Впродовж останніх восьми днів ціни на ячмінь коливалися, але не суттєво Так, у середу тонна культури коштувала 9 194 грн. Починаючи з 1 жовтня на агроринку почалося зниження цін, яке триває й донині.

Нещодавно ми розповідали, що в Україні дорожчають продукти харчування. Однак на деякі товари ціни залишатимуться стабільними. Дізнавайтесь також, як у перші дні жовтня змінилися ціни на фуражну кукурудзу.