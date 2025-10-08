Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує тонна у жовтні

Ячмінь нікого не цікавить — як у жовтні подешевшала культура
Фуражний ячмінь в Україні дешевшає. Так, впродовж крайнього тижня ціни знижувалися в рамках раніше сформованого діапазону.
Яка ситуація на агроринку у жовтні
Як пише видання Apk-inform, незначна частина покупців залишалася активною та купувала ячмінь. Тоді на ринку фіксувалися максимальні й наближені до максимального рівня ціни.
Водночас Пропозиції ячменю надходили невеликими обсягами. Аграрії, в яких були багатотоннажні обсяги сировини, планували дочекатися весни й тоді збути продукцію. Також тиск на ціни чинила знижувальна цінова динаміка на експортному ринку.
Якими є ціни на ячмінь
Станом на середу, 8 жовтня, за даними на порталі Tripoli.land, ціна за тонну ячменю перебуває на позначці у 9 157 грн.
Впродовж останніх восьми днів ціни на ячмінь коливалися, але не суттєво Так, у середу тонна культури коштувала 9 194 грн. Починаючи з 1 жовтня на агроринку почалося зниження цін, яке триває й донині.
