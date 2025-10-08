Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ячмінь нікого не цікавить — як у жовтні подешевшала культура

Ячмінь нікого не цікавить — як у жовтні подешевшала культура

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:30
Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує тонна у жовтні
Ячмінь. Фото: УНІАН

Фуражний ячмінь в Україні дешевшає. Так, впродовж крайнього тижня ціни знижувалися в рамках раніше сформованого діапазону.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація на агроринку у жовтні 

Як пише видання Apk-inform, незначна частина покупців залишалася активною та купувала ячмінь. Тоді на ринку фіксувалися максимальні й наближені до максимального рівня ціни.

Водночас Пропозиції ячменю надходили невеликими обсягами. Аграрії, в яких були багатотоннажні обсяги сировини, планували дочекатися весни й тоді збути продукцію. Також тиск на ціни чинила знижувальна цінова динаміка на експортному ринку.

Якими є ціни на ячмінь

Станом на середу, 8 жовтня, за даними на порталі Tripoli.land, ціна за тонну ячменю перебуває на позначці у 9 157 грн. 

null

Впродовж останніх восьми днів ціни на ячмінь коливалися, але не суттєво Так, у середу тонна культури коштувала 9 194 грн. Починаючи з 1 жовтня на агроринку почалося зниження цін, яке триває й донині.

Нещодавно ми розповідали, що в Україні дорожчають продукти харчування. Однак на деякі товари ціни залишатимуться стабільними. Дізнавайтесь також, як у перші дні жовтня змінилися ціни на фуражну кукурудзу

ціни в Україні ціни ячмінь агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації