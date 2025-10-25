Видео
Цены на ячмень в последние дни октября — сколько стоит тонна

Цены на ячмень в последние дни октября — сколько стоит тонна

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:30
обновлено: 07:51
Ячмень на агрорынке в Украине — как изменились цены за тонну
Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине фермеры в октябре мало продают зерновые культуры, в частности ячмень. На агрорынке сейчас фиксируются лишь единичные сделки по продаже или покупке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Почему ячмень не продается

Затишье с продажами ячменя аналитики связывают с тем, что аграрии сейчас заняты уборкой поздних культур и посевом озимых, пишет издание Пропозиция. Тем временем трейдеры не отказываются от сделок на экспорт, хотя другие страны не особо заинтересованы в продукции.

"Чтобы привлечь необходимые объемы, заготовители вынуждены повышать закупочные цены", — говорится в сообщении.

Экспорт фуражного ячменя из Украины замедлился. С 1 по 22 октября было отгружено лишь 153 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 352 тыс. тонн.

Цена на тонну ячменя в октябре

В течение последней недели ячмень на внутреннем рынке в Украине подешевел на 166 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Цены на ячмень 25 октября. Скриншот: Tripoli.land

Так, в пятницу, 17 октября, тонна ячменя стоила 9 407 гривен, но уже 18 октября культура подешевела до 9 212 гривен за тонну. В последующие дни цена оставалась стабильной или же постепенно повышалась.

По состоянию на субботу, 25 октября, тонна ячменя на агрорынке продается по цене в 9 241 гривну.

Что еще стоит знать

Напомним, что подсолнечник осенью остается одной из масличных культур, цены на которую стабильно растут. Так, в октябре 2025 года, чтобы купить тонну подсолнечника 27 534 гривны. Стабильность, прежде всего, связана с активизацией уборки урожая с полей на фоне бездождевой погоды.

Ранее мы рассказывали о подорожании кукурузы. Цены меняются под действием двух факторов. Также мы писали, что как изменились цены на землю в Украине. Самыми высокими они являются в Ивано-Франковской области — 388 651 гривны за гектар.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
