Україна
Головна Фінанси Ціни на газ з 1 січня — кому підготували зміни в тарифах

Ціни на газ з 1 січня — кому підготували зміни в тарифах

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 08:45
Тариф на розподіл газу з 1 січня — скільки коштуватиме 1 кубічний метр
Робітник біля газових труб. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2026 року для промислових споживачів газ транспортуватимуть за новим тарифом. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що займається державним регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у публікації  "Газправда".

Читайте також:

Газ для промисловості 

Так, зміни торкнуться понад трьох десятків операторів газорозподільчих мереж (ГРМ). Причому тарифи на послугу з розподілу газу у 2026 році змінюватимуться двічі — наступне подорожчання має відбутися з 1 квітня.

Так, середньозважений тариф операторів газорозподільних мереж для непобутових споживачів:

  • з 1 січня тариф становитиме 2,3 грн/куб м на місяць з ПДВ;
  • з 1 квітня — 2,72 грн/куб м з ПДВ. 

Тобто, з 1 квітня тарифи в середньому зростуть на 60,5%.

Газ для населення

Для більшості українців, принаймні до квітня 2026 року ціна на газ — 7,42 тис. грн за 1 тис. кубометрів (або 7,42 грн за 1 куб. м). Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше пояснювала, що цінова стабільність забезпечується урядом, який продовжив дію спецобов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року.

Бюджетні установи теж платитимуть за газ стару ціну. Йдеться про суму у 16,39 тис. грн за 1 куб. м.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, раніше Кабмін звернувся до НКРЕКП з проханням відмовитися від планів перегляду тарифів водоканалів для побутових споживачів. Як написала у своєму Telegram-каналі очільниця уряду Юлія Свириденко, робота водоканалів зараз має бути стабільною: підприємствам ні до чого борги і збитки. 

"Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", — написала вона.

Водночас Свириденко підкреслила, що в уряді мають попрацювати над компромісним підходом, у якому будуть враховані, як інтереси споживачів, так і фінансові потреби надавачів послуг.  

Раніше ми розповідали про тарифи на світло для українців. Відомо, яку ціну платитимуть споживачі до квітня 2026 року. Також ми писали, чи зміняться тарифи на газ після війни. Наразі чинна ціна не відповідає ринковим умовам. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
