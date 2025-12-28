Видео
Цены на газ с 1 января — кому подготовили изменения в тарифах

Цены на газ с 1 января — кому подготовили изменения в тарифах

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 08:45
Тариф на распределение газа с 1 января — сколько будет стоить 1 кубический метр
Рабочий возле газовых труб. Фото: УНИАН

В Украине с 1 января 2026 года для промышленных потребителей газ будут транспортировать по новому тарифу. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в публикации "Газправда".

Читайте также:

Газ для промышленности

Так, изменения коснутся более трех десятков операторов газораспределительных сетей (ГРС). Причем тарифы на услугу по распределению газа в 2026 году будут меняться дважды — следующее подорожание должно состояться с 1 апреля.

Так, средневзвешенный тариф операторов газораспределительных сетей для небытовых потребителей:

  • с 1 января тариф составит 2,3 грн/куб м в месяц с НДС;
  • с 1 апреля — 2,72 грн/куб м с НДС.

То есть, с 1 апреля тарифы в среднем вырастут на 60,5%.

Газ для населения

Для большинства украинцев, по крайней мере до апреля 2026 года, цена на газ — 7,42 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (или 7,42 грн за 1 куб. м). Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее объясняла, что ценовая стабильность обеспечивается правительством, которое продлило действие спецобязательств для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года.

Бюджетные учреждения тоже будут платить за газ старую цену. Речь идет о сумме в 16,39 тыс. грн за 1 куб. м.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Кабмин обратился к НКРЭКУ с просьбой отказаться от планов пересмотра тарифов водоканалов для бытовых потребителей. Как написала в своем Telegram-канале глава правительства Юлия Свириденко, работа водоканалов сейчас должна быть стабильной: предприятиям ни к чему долги и убытки.

"Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления", — написала она.

В то же время Свириденко подчеркнула, что в правительстве должны поработать над компромиссным подходом, в котором будут учтены как интересы потребителей, так и финансовые потребности поставщиков услуг.

Ранее мы рассказывали о тарифах на свет для украинцев. Известно, какую цену будут платить потребители до апреля 2026 года. Также мы писали, изменятся ли тарифы на газ после войны. Сейчас действующая цена не соответствует рыночным условиям.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
