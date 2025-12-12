Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чи подорожчає газ після війни — експерт сказав, чого чекати

Чи подорожчає газ після війни — експерт сказав, чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:45
Тариф на газ — як і чому може подорожчати кубічний метр для населення після війни
Квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Споживачі газу, які підключені до "Нафтогазу", продовжують платити по 7,96 грн за кубометр газу. Однак ринковий тариф є удвічі більшим — понад 20 гривень.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE аналітик ринку природного газу Михайло Свищо. 

Реклама
Читайте також:

Як і коли зміняться ціни на газ для населення

Як пояснив Михайло Свищо, навіть після перемир'я чи закінчення війни одразу підняти тариф до ринкових значень не вийде — населення не зможе платити таку ціну після війни.

Тому якщо й відбудеться це підвищення цін, то воно буде поетапним. Воно може розтягнутися на роки", — зазначив Свищо.

При цьому аналітик ринку природного газу вважає, що рано чи пізно ринок газу в Україні таки запрацює за принципом європейського ринку.

"Зараз йде війна і ми не готові до цього — споживачі просто не зможуть платити за вищими, ринковими тарифами", — підкреслив Михайло Свищо. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на перегляд комунальних тарифів. Так, тарифи не змінюватимуться до кінця воєнного стану плюс ще пів року після його скасування.

Тому для абонентів Нафтогазу (майже 90%побутових клієнтів), ціна на газ у грудні 2025 року становитиме 7,96 грн за кубометр газу. Тариф "Фіксований" діятиме як мінімум до 30 квітня 2026 року, тож найближчим часом газ не подорожчає.  

Раніше ми розповідали, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) працює над новою моделлю з оплати за доставку газу. Вона може з'явитися вже на початку 2026 року. Також ми писали про появу нового зручного сервісу, на якому можна передавати показники споживання газу і оплачувати рахунки. Йдеться про офіційний Telegram-бот від ТОВ "Газорозподільні мережі України".

тарифи комунальні послуги газ ціни в Україні ціни
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації