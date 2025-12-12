Тариф на газ — як і чому може подорожчати кубічний метр для населення після війни

Квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Споживачі газу, які підключені до "Нафтогазу", продовжують платити по 7,96 грн за кубометр газу. Однак ринковий тариф є удвічі більшим — понад 20 гривень.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE аналітик ринку природного газу Михайло Свищо.

Як пояснив Михайло Свищо, навіть після перемир'я чи закінчення війни одразу підняти тариф до ринкових значень не вийде — населення не зможе платити таку ціну після війни.

Тому якщо й відбудеться це підвищення цін, то воно буде поетапним. Воно може розтягнутися на роки", — зазначив Свищо.

При цьому аналітик ринку природного газу вважає, що рано чи пізно ринок газу в Україні таки запрацює за принципом європейського ринку.

"Зараз йде війна і ми не готові до цього — споживачі просто не зможуть платити за вищими, ринковими тарифами", — підкреслив Михайло Свищо.

Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на перегляд комунальних тарифів. Так, тарифи не змінюватимуться до кінця воєнного стану плюс ще пів року після його скасування.

Тому для абонентів Нафтогазу (майже 90%побутових клієнтів), ціна на газ у грудні 2025 року становитиме 7,96 грн за кубометр газу. Тариф "Фіксований" діятиме як мінімум до 30 квітня 2026 року, тож найближчим часом газ не подорожчає.

Раніше ми розповідали, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) працює над новою моделлю з оплати за доставку газу. Вона може з'явитися вже на початку 2026 року. Також ми писали про появу нового зручного сервісу, на якому можна передавати показники споживання газу і оплачувати рахунки. Йдеться про офіційний Telegram-бот від ТОВ "Газорозподільні мережі України".