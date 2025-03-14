Тариф на газ может вырасти — что будет с ценами после новых обстрелов

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине отопительный сезон 2025-2026 может оказаться довольно сложным в случае дальнейших обстрелов газовой инфраструктуры противником. Уничтожение газодобычи может сказаться на поставках газа и тепла, а также тарифах.

Такое мнение высказал эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко.

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По словам эксперта, этот отопительный сезон Украина прошла, балансируя на грани, ведь по состоянию на 1 февраля остатки газа в подземных газохранилищах были настолько исторически малы (около 8,2 млрд куб.), что вынуждены были срочно докупать 500 млн куб газа, иначе был риск падения давления и остановки работы многих ТЭЦ и ТЭС. Эксперт отметил, что такая ситуация возникла на фоне очень теплой зимы, которая в очередной раз спасала коммунальщиков и энергетиков от полноценного коллапса.

Однако начало атак РФ по украинской газовой инфраструктуре указывает на угрозу очень негативного развития событий.

"Первые десять дней марта нагоняют на меня такую смуту, что требует объяснений еще и еще раз. Обстрелы газовой инфраструктуры для нас в этом отопительном сезоне были не в диковинку, всего их было 13 раз, но удары в Запорожской, Тернопольской и Полтавской областях показали новую стратегию россиян, выбивать отдельные области или даже регионы от газоснабжения параллельно убивая нашу газодобычу", — пояснил Попенко.

Что будет со стоимостью голубого топлива

По мнению эксперта, речь идет не просто об ударах, которые могут на какое-то время остановить подачу газа в регионы, а о слабом месте, которое нельзя ничем закрыть. Ведь с газом все гораздо сложнее, это — не НЭК "Укрэнерго", где есть несколько вариантов подачи электроэнергии в регионы.

"Что касается внутренней добычи, здесь особая дилемма, газ необходимо докупать, и много докупать. Дефицит газа, если ничего кардинально не изменится, ну а вдруг все перестанут стрелять, составит более 4 млрд куб. А это, если брать среднегодовую цену 2024, 500$ за 1000 куб. около 2 млрд$ и где взять такие деньги, большой вопрос", — сообщил он.

Учитывая это, уже повысили стоимость газа для производства электроэнергии для компенсации импорта, хотя это не спасает ситуацию.

Также перед НАК "Нафтогаз Украины" и правительством стоит дилемма — поднимать цену на газ для населения и теплоснабжения или нет.

"Дыхание выборов говорит мне, что вряд ли это будут делать, но вопрос где найти 2 млрд$ еще более актуален. И даже если мы решим вопрос с деньгами и газом, само прохождение ОЗП 2025-26 под большим вопросом. Некоторые регионы, и не только прифронтовые, как показывает опыт, будут под угрозой полного отключения газа и тепла", — добавил эксперт.

Ранее в Нафтогазе заявили, что не будут менять принцип учета объемов потребленного топлива. Тогда как граждане просили предоставить возможность передавать показатели оператору, чтобы не путать потребителей.

Также мы писали, что за последний год подорожали коммунальные услуги. Особенно выросли цены на электрическую энергию, которая стоит на 63% дороже.