Тарифы на природный газ — сколько будет стоить кубометр с 1 декабря

Цены на газ с 1 декабря — украинцам озвучили тариф за 1 кубометр
С 1 декабря 2025 года большинство украинцев будут платить за природный газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Речь идет о клиентах газоснабжающей компании "Нафтогаз", которых насчитывается 98% от общего количества.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы правительства.
Стоимость газа для украинцев с 1 декабря
Согласно решению Кабинета министров, украинцы во время зимы будут платить за голубое топливо по прежним ценам. То есть, в дальнейшем будет сохраняться действие моратория на повышение цен на голубое топливо, несмотря на сложную ситуацию в сфере энергетики.
В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая большинство граждан, будет поставлять газ по неизменной стоимости в 7,96 грн за кубометр. Речь идет о тех клиентах, которые пользуются тарифным планом "Фиксированный".
При условии использования 9,9 куб. м голубого топлива, что является стандартной социальной нормой на трех человек при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения, абоненты "Нафтогаза" заплатят сумму в 79 грн. При этом:
- в случае использования 16,2 куб. м (три человека, имеется газовая плита, отсутствует горячее водоснабжение и газовый водонагреватель) — 129 грн;
- в случае использования 31,5 куб. м (три человека, имеется газовая плита и газовый водонагреватель) — 250 грн.
Кто сможет платить за голубое топливо меньше
В ГК "Нафтогаз Украины" предоставляют возможность части клиентов платить меньше при соблюдении нескольких условий. В частности, меньше платят те, кто выполняет требование своевременного расчета онлайн — до 15 числа каждого месяца.
"Для получения скидки в размере 1% необходимо осуществлять оплату через наши сервисы, любым удобным способом", — сообщили в компании.
Гражданам доступны для оплаты такие онлайн-сервисы:
- На сайте без регистрации.
- В личном кабинете.
- В чат-ботах Gasua в Viber или Telegram.
Соответствующую скидку при соблюдении вышеуказанных условий зачислят автоматически, начиная со следующего расчетного месяца.
