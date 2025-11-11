Тарифы на природный газ — сколько будет стоить кубометр с 1 декабря

Коммунальные квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 декабря 2025 года большинство украинцев будут платить за природный газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Речь идет о клиентах газоснабжающей компании "Нафтогаз", которых насчитывается 98% от общего количества.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы правительства.

Стоимость газа для украинцев с 1 декабря

Согласно решению Кабинета министров, украинцы во время зимы будут платить за голубое топливо по прежним ценам. То есть, в дальнейшем будет сохраняться действие моратория на повышение цен на голубое топливо, несмотря на сложную ситуацию в сфере энергетики.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая большинство граждан, будет поставлять газ по неизменной стоимости в 7,96 грн за кубометр. Речь идет о тех клиентах, которые пользуются тарифным планом "Фиксированный".

При условии использования 9,9 куб. м голубого топлива, что является стандартной социальной нормой на трех человек при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения, абоненты "Нафтогаза" заплатят сумму в 79 грн. При этом:

в случае использования 16,2 куб. м (три человека, имеется газовая плита, отсутствует горячее водоснабжение и газовый водонагреватель) — 129 грн;

в случае использования 31,5 куб. м (три человека, имеется газовая плита и газовый водонагреватель) — 250 грн.

Кто сможет платить за голубое топливо меньше

В ГК "Нафтогаз Украины" предоставляют возможность части клиентов платить меньше при соблюдении нескольких условий. В частности, меньше платят те, кто выполняет требование своевременного расчета онлайн — до 15 числа каждого месяца.

"Для получения скидки в размере 1% необходимо осуществлять оплату через наши сервисы, любым удобным способом", — сообщили в компании.

Гражданам доступны для оплаты такие онлайн-сервисы:

На сайте без регистрации. В личном кабинете. В чат-ботах Gasua в Viber или Telegram.

Соответствующую скидку при соблюдении вышеуказанных условий зачислят автоматически, начиная со следующего расчетного месяца.

