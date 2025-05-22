Помилки в платежах за розподіл природного газу — як діяти

Гроші та платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським споживачам природного газу пояснили, чому іноді платіж за розподіл газу може не зарахуватися на особовий рахунок. Існує кілька помилок у здійсненні розрахунку за таку послугу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської філії "Газмережі".

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Помилки в платежах за розподіл газу

Споживачі мають оплачувати послугу з розподілу (доставки) газу щомісяця до 20 числа. Про стан особового рахунку, зараховані оплати та нарахування за розподіл газу, показання лічильників можна дізнатись через особистий кабінет.

Інколи кошти за розподіл газу можуть не зарахуватися на особовий рахунок.

Відсутність надходження грошей під час оплати за розподіл газу може статися через дві неправильні дії:

не вказані дані платника (ПІБ, адреса, особовий рахунок);

зазначена інформація містить помилки.

Як діяти у разі незарахування коштів чи помилкової оплати на інший рахунок

Громадянам для зарахування платежу потрібно:

оформити заяву на необхідний особовий рахунок;

додати копію квитанції про оплату;

зробити копію паспорта та ідентифікаційного коду;

надіслати на адресу Харківської філії "Газмережі".

Контакти філій "Газмережі" для звернень клієнтів можна знайти у мережі на офіційних сайтах.

У разі, якщо громадянин помилково перерахував гроші на рахунок іншої організації, то в такому разі необхідно:

оформити заяву на повернення помилкової оплати;

надіслати заяву до організації, на рахунок якої помилково сплатились кошти.

Також потрібно додати:

квитанцію з помилковим платежем;

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

виписку з банку з IBANкарткового рахунку платника для повернення коштів.

Раніше ми писали, що частина громадян у червні повинна буде оплатити третю платіжку за газ. Йдеться про сервіс з технічного обслуговування.

Також повідомлялося, що споживачам, які не користуються блакитним паливом, однак приєднаним до мережі, можна платити менше. Для таких випадків встановлений мінімальний платіж.