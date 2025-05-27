Ціни на газ в Україні та ЄС — що змінилося для споживачів у 2025 році

Працівники біля труби наземного газосховища. Фото: УНІАН

Ціни на газ на українському ринку 26 травня 2025 року зафіксувалися на позначці у понад 23 тис. грн/за тис. куб м (з ПДВ). Це найвищий рівень за понад два роки — з лютого 2023.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

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Як свідчать дані, під час торгів 26 травня ціни на газ варіювалися від 22,8 до 23,2 тис. грн/за тис. куб м (з ПДВ), залежно від ресурсу. Після перерахунку вартості газ коштував 19 тис.-19,3 тис. грн/за тис. куб м (без ПДВ) або 458-466 дол/за тис. куб м.

"Ріст цін на внутрішньому ринку пов’язаний з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. Так, у травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту", — йдеться у повідомленні.

Як змінювалися ціни на український газ. Скриншот: ExPro

При цьому ціни на українському ринку газу вже випередили європейські показники. Різниця між ними в останні дні досягає 2 євро/MWh, що є найвищим значенням з лютого 2024 року.

"Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу. Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями", — зазначають автори публікації.

Що з тарифами на газ для населення

У газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" нещодавно розкрили свої плани щодо тарифів на газ для населення у 2025 році. Там зокрема зазначили, що ціни залишаться на рівні 2022 року:

для побутових споживачів;

для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

для житлово-будівельних кооперативів.

Тобто споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, купуватимуть ресурс по 7,96 грн за кубометр.

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