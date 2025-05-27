Цены на газ в Украине и ЕС — что изменилось для потребителей в 2025 году

Работники возле трубы наземного газохранилища. Фото: УНИАН

Цены на газ на украинском рынке 26 мая 2025 года зафиксировались на отметке в более 23 тыс. грн/за тыс. куб м (с НДС). Это самый высокий уровень за более чем два года — с февраля 2023 года.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

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Как свидетельствуют данные, во время торгов 26 мая цены на газ варьировались от 22,8 до 23,2 тыс. грн/за тыс. куб м (с НДС), в зависимости от ресурса. После пересчета стоимости газ стоил 19 тыс.-19,3 тыс. грн/за тыс. куб м (без НДС) или 458-466 долл/за тыс. куб м.

"Рост цен на внутреннем рынке связан с рыночными механизмами, прежде всего балансом спроса и предложения. Так, в мае на рынке наблюдается существенное преимущество спроса над предложением, что толкает цены к росту", — говорится в сообщении.

Как менялись цены на украинский газ. Скриншот: ExPro

При этом цены на украинском рынке газа уже опередили европейские показатели. Разница между ними в последние дни достигает 2 евро/MWh, что является самым высоким значением с февраля 2024 года.

"Имеющегося спреда пока недостаточно для полноценного восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину, поскольку он не покрывает всю маржу. Если разница между украинскими и европейскими ценами на природный газ продолжит увеличиваться, существует высокая вероятность возобновления импорта газа в Украину частными компаниями", — отмечают авторы публикации.

Что с тарифами на газ для населения

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" недавно раскрыли свои планы по тарифам на газ для населения в 2025 году. Там в частности отметили, что цены останутся на уровне 2022 года:

для бытовых потребителей;

для объединений совладельцев многоквартирных домов;

для жилищно-строительных кооперативов.

То есть потребители, которые являются клиентами Нафтогаза, будут покупать ресурс по 7,96 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон 2025/2026 в Украине оказался на грани срыва. Все из-за ошибочных прогнозов относительно потребности в газе. Узнавайте также, как вернуть деньги, если переплатили за "голубое топливо".