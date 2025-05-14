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Переплата за газ — кому і як Нафтогаз повертає кошти

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Дата публікації: 14 травня 2025 08:50
У Нафтогазі пояснили, як повернути переплачені гроші
Гроші на тлі комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла про виникнення у клієнтів ситуацій з помилковим перерахунком грошей на чужі розрахункові рахунки. У компанії дали пояснення, як повернути втрачені кошти.

Про це повідомляється на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Помилковий перерахунок грошей

Як зазначили у компанії, іноді споживачі природного газу помилково зараховують кошти на інший особовий рахунок. Таке може статися, коли клієнт, зокрема:

  • не вписав особовий рахунок;
  • не вказав у призначенні платежу власні дані;
  • помилково перерахував кошти на чужий розрахунковий рахунок.
нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як повернути переплачені кошти

У Нафтогазі запевняють, що відповідну ситуацію можна виправити, адже у клієнтів є можливість перевести гроші на власний особовий рахунок. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

  • подати заяву довільної форми на повернення переплачених коштів;
  • надати паспорт та ідентифікаційний код (копії);
  • додати фото платіжної квитанції з банку (чек з термінала не підходить), де буде засвідчено помилкову оплату.

Пакет документів разом із заявою можна передати одним із таких варіантів:

  • через електронну пошту;
  • через пошту на адресу: 25009, м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

"Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на правильний особовий рахунок — заяву про перенесення", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українці мають оплачувати розподіл газу у другій квитанції. Відомо, як здійснюється розрахунок та скільки необхідно платити за таку послугу у 2025 році.

Також повідомляли, що у деяких клієнтів Нафтогазу можуть виникати борги після оплати природного газу. У компанії дали пояснення, як діяти у відповідних ситуаціях.

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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