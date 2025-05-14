У Нафтогазі пояснили, як повернути переплачені гроші

Гроші на тлі комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла про виникнення у клієнтів ситуацій з помилковим перерахунком грошей на чужі розрахункові рахунки. У компанії дали пояснення, як повернути втрачені кошти.

Про це повідомляється на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Помилковий перерахунок грошей

Як зазначили у компанії, іноді споживачі природного газу помилково зараховують кошти на інший особовий рахунок. Таке може статися, коли клієнт, зокрема:

не вписав особовий рахунок;

не вказав у призначенні платежу власні дані;

помилково перерахував кошти на чужий розрахунковий рахунок.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як повернути переплачені кошти

У Нафтогазі запевняють, що відповідну ситуацію можна виправити, адже у клієнтів є можливість перевести гроші на власний особовий рахунок. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

подати заяву довільної форми на повернення переплачених коштів;

надати паспорт та ідентифікаційний код (копії);

додати фото платіжної квитанції з банку (чек з термінала не підходить), де буде засвідчено помилкову оплату.

Пакет документів разом із заявою можна передати одним із таких варіантів:

через електронну пошту;

через пошту на адресу: 25009, м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

"Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на правильний особовий рахунок — заяву про перенесення", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українці мають оплачувати розподіл газу у другій квитанції. Відомо, як здійснюється розрахунок та скільки необхідно платити за таку послугу у 2025 році.

Також повідомляли, що у деяких клієнтів Нафтогазу можуть виникати борги після оплати природного газу. У компанії дали пояснення, як діяти у відповідних ситуаціях.