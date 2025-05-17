Платити за газ кешбеком — у Нафтогазі пояснили, як це зробити у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Для українців завжди є актуальним питання заощадження коштів під час оплати комунальних рахунків. У газовій компанії "Нафтогаз-Україна" розповіли, як споживачам зекономити на оплаті природного газу, беручи участь у програмі Національний кешбек.

Про це розповіли у пресслужбі ГК "Нафтогаз-Україна".

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Так, в рамках Національного кешбека українцям повертають 10% від суми, витраченої на товари та послуги вітчизняних виробників. Накопиченими грошима можна розрахуватися за спожиті комунальні послуги. Ключові переваги програми "Нацкешбек" це:

можливість економити до 3 тис. гривень щомісяця;

використовувати кошти на обов'язкові комунальні послуги;

прозора система нарахування та використання грошей;

підтримка українського виробництва.

"Зручно, швидко, економно — саме так можна платити за комунальні послуги, якщо користуватися програмою "Національний кешбек", — зазначають у компанії.

Гроші на кешбеці можна витратити, заплативши за спожитий газ через:

особистий кабінет;

чат-боти GASUA у Viber і в Telegram;

сайт gas.ua — без реєстрації.

Нагадаємо, що українці мають щомісяця надати показники газових лічильників для коректного нарахування сум у платіжках. Однак у деяких громадян все одно виникають борги за газ. Пропонуємо також дізнатися, як повернути гроші, якщо переплатили за "блакитне паливо".