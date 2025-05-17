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Українці можуть платити менше за газ — у Нафтогазі назвали спосіб

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Дата публікації: 17 травня 2025 08:45
Платити за газ кешбеком — у Нафтогазі пояснили, як це зробити у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Для українців завжди є актуальним питання заощадження коштів під час оплати комунальних рахунків. У газовій компанії "Нафтогаз-Україна" розповіли, як споживачам зекономити на оплаті природного газу, беручи участь у програмі Національний кешбек. 

Про це розповіли у пресслужбі ГК "Нафтогаз-Україна". 

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Так, в рамках Національного кешбека українцям повертають 10% від суми, витраченої на товари та послуги вітчизняних виробників. Накопиченими грошима можна розрахуватися за спожиті комунальні послуги. Ключові переваги програми "Нацкешбек" це:

  • можливість економити до 3 тис. гривень щомісяця;
  • використовувати кошти на обов'язкові комунальні послуги;
  • прозора система нарахування та використання грошей;
  • підтримка українського виробництва.

"Зручно, швидко, економно — саме так можна платити за комунальні послуги, якщо користуватися програмою "Національний кешбек", — зазначають у компанії.

Гроші на кешбеці можна витратити, заплативши за спожитий газ через:

Нагадаємо, що українці мають щомісяця надати показники газових лічильників для коректного нарахування сум у платіжках. Однак у деяких громадян все одно виникають борги за газ. Пропонуємо також дізнатися, як повернути гроші, якщо переплатили за "блакитне паливо".

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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