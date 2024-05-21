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Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

21 мая 2024 07:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — цены на электричество повысятся с 1 июня
Устройство учета электроэнергии. Фото: Unsplash
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг, решили повысить тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Обновленные цены будут актуальны с 1 июня 2024 года.

Об этом свидетельствует соответствующее решение НКРЭКУ.

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Повышение тарифов на электричество для бизнеса

Согласно решению Нацкомиссии по тарифам, в вечерние часы пик стоимость ресурса вырастет на 20%, в ночное время в отдельные часы — более чем в два раза.

Такой шаг объяснили тем, что отключение электричества в Украине ночью связано с неблагоприятными условиями импорта электрической энергии из стран Европы. Ценовая разница делает покупку в ночное время невыгодной для перепродажи.

В связи с этим повышение цен необходимо для увеличения объемов импорта в ночное время. Соответственно рост стоимости ресурса позволит стабилизировать энергосистему и нарастить объемы импорта в ночные часы.

Цены на рынке "сутки вперед"

В частности, цены на рынке "сутки вперед" изменились так:

  • в период с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5,6 тыс. грн/МВт-час (сейчас 3 тыс. грн/МВт-час);
  • во временной промежуток с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн/МВт-час (сейчас с 07:00 до 08:00 — 5,6 тыс. грн/МВт -год);
  • в период с 17:00 до 23:00 - 9 тыс. грн/МВт-час (сейчас — 7,5 тыс. грн/МВт-час).

Минимальная граничная стоимость электроэнергии останется на уровне 10 грн/мВт-ч.

Цены на балансирующем рынке

В то же время цены "на балансирующем рынке" изменились так:

  • во временной промежуток с 00:00 до 07:00 — 6,6 тыс. грн/МВт-час (сейчас 4 тыс. грн/МВт-час);
  • в период с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цена остается 8,25 тыс. грн/МВт-час;
  • в промежуток с 17:00 до 23:00 — 10 тыс. грн/МВт-час (сейчас 8,25 тыс. грн/МВт-час);
  • в период с 23:00 до 00:00 — 8,25 тыс. грн/МВт-час (сейчас 4 тыс. грн/МВт-час).

Минимальная граничная стоимость составляет 0,01 грн/МВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" разрешили платить меньше за потребленный природный газ. При соблюдении определенных условий счет за голубое топливо получит скидку.

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тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
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