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Частина українців платитиме за газ менше — кому дали знижку

17 травня 2024 08:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на газ — частині українців дали знижку на блакитне паливо
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз" дозволили платити менше за спожитий природний газ. За дотримання певних умов — рахунок за блакитне паливо отримає знижку.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Як отримати знижку на газ

Споживачі можуть платити менше, якщо вчасно розрахуються з компанією. А саме — до 15 числа щомісяця.

У Нафтогазі зазначили, що дисконт застосовуватиметься автоматично з наступного розрахункового місяця. Проте знижка доступна тільки для тих клієнтів, які оплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісів.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Розмір знижки та заощаджена сума

За правилами, компанія гарантує 1% знижки від загальної суми до сплати, якщо клієнти виконають головну умову вчасної сплати.

Зараз споживачі платять за блакитне паливо 7,96 грн за один кубометр. Таким чином, за умови споживання 9,9 куб. м. (соціальна норма на трьох осіб, тільки плита) за травень сума становитиме 78,8 грн.

Разом зі знижкою — 78,01 грн, тобто на 79 копійок менше. Однак, розмір знижки буде більший, якщо родина витрачає великий обсяг газу.

Також додатково стягують плату за доставку газу, яка різниться в регіонах.

Вартість газу у травні

До кінця квітня 2025 року тариф на природний газ для населення в країні залишиться на колишньому рівні. Ціни від Нафтогазу та газопостачальних компаній не змінились. Коливаються від 7,7 до 9,99 грн.

Постачальники виставили такі річні тарифи:

•    "ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн за куб.м.;
•    "Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за куб.м.;
•    ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за куб.м.;
•    "Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за куб.м.;
•    "Прикарпат енерготрейд" — 7,98 грн за куб.м.;
•    "Полтавагаззбут" — 7,99 грн за куб.м.;
•    "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за куб.м.;
•    "Львівенергозбут" — 8,2 грн за куб.м.;
•    "Київські енергетичні послуги" (YASNO) –— 8,46 грн за куб.м.;
•    "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м.;
•    "Асканія енерджі" — 9,95 грн за куб.м.;
•    "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за куб.м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у комітеті Верховної ради з енергетики заявили, що в Україні мають намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень. Ймовірно, це відбудеться з 1 червня.

Ми також повідомляли, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.

тарифи
Нафтогаз
газ
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