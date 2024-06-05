Тарифы в ЕС — сколько платят европейцы за электричество

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине электрическая энергия стоит вдвое дешевле, чем в странах Европейского Союза (ЕС). Однако есть одна страна на территории еврозоны, где тариф ниже.

Об этом говорится на официальном портале Евростат.

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Какие цены на электричество в странах ЕС

Согласно информации Евростата, в среднем стоимость электрической энергии на территории еврозоны равняется в пересчете 9,74 грн за 1 кВтч.

Сравнительно низкая стоимость электроэнергии в Болгарии — 4,34 грн за 1 кВт-ч, что ниже, чем в Молдове, которая, как и Украина, двигается в ЕС.

В частности, значительно выше цены на электрическую энергию в двух состоятельных странах. Так, стоимость ресурса:

в Ирландии — 20,1 грн за 1 кВтч;

в Германии — 12,6 грн за 1 кВтч.

Евростат опубликовал таблицу, где можно увидеть цены на электричество в Украине, соседних странах Евросоюза и Молдавии. В то же время, единственной страной еврозоны, где цена на электричество ниже, является Венгрия.

Цены на свет в Европе. Источник: Евростат

Новые тарифы на электричество в Украине

В Украине с 1 июня 2024 года власти повысили тариф на электроэнергию до 4,32 грн/кВт. В итоге цена выросла на 60%. В то же время часть украинцев будет платить меньше, поскольку по "ночному тарифу", кто имеет установленный двухзонный счетчик, цена вдвое меньше, то есть 2,16 грн за кВт/ч. Срок действия обновленного тарифа — до конца апреля 2025 года.

В Министерстве энергетики объяснили необходимость повышения тем, что рыночный уровень тарифа составляет около 7,5 грн/кВт-час. Однако в условиях сложной экономической ситуации на фоне войны столь значительный рост стоимости невозможен.

В то же время, у государства тоже не было возможности удерживать сверхнизкую льготную стоимость в 2,64 грн, поскольку тариф покрывал только треть от реальной цены.

Следует отметить, что в прошлом году электричество подорожало на 70%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали об увеличении размера жилищных субсидий в неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.

Также газоснабжающие компании обнародовали тарифы на газ для населения с июня 2024 года. Им принадлежит около 2% рынка, остальное — Нафтогазу.