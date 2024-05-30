Ціни на газ — скільки заплатять українці з 1 червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.

Про це йдеться в матеріалах НАК "Нафтогаз України" та видання "Газправда".

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Ціна на газ від постачальників з 1 червня

Українці у червні платитимуть за спожитий природний газ за колишніми цінами. Газопостачальні компанії не змінювали свої пропозиції для населення.

Вартість кубічного метра газу коливається від 7,7 до 9,99 гривні При цьому мінімальний тариф в Україні надає ТОВ "Еру Людям", а максимальна ціна — в компанії "Рітейл Сервіс".

Водночас у п'яти постачальників вартість кубометра блакитного палива більша за 8 гривень, а у семи компаній — менша.

Джерело: Газправда

Вартість блакитного палива від Нафтогазу

Тарифи для клієнтів Нафтогазу на природний газ для побутових споживачів так само не будуть змінюватися влітку. Нафтогаз продає газ за 7,96 гривні. Тариф залишається незмінним із початку повномасштабної війни — саме тоді його зафіксували. За словами керівництва компанії, вартість кубометра блакитного палива залишатиметься незмінною аж до квітня 2025 року.

При цьому зауважують, що подорожчання цієї комунальної послуги є питанням часу. Країні потрібно готуватися до цього. Проте під час воєнного стану у пріоритеті — соціальний захист українських громадян, які зіткнулися зі складними економічними умовами.

"Реформа та впровадження ринку енергії в Україні неминучі, це відбудеться рано чи пізно",— пояснило керівництво.

На лібералізації тарифів на газ та електрику наполягають міжнародні партнери України. Проте її початок залежатиме від рішень Кабміну та від ситуації в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував Міністерство енергетики. Він заявив, що нова тарифна політика не призведе до економії електроенергії.

Також ми писали, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики ухвалила рішення про нові тарифи для водоканалів з 1 червня 2024 року. Зокрема, суттєво зросте ціна для непобутових споживачів у Києві.