Субсидії в Україні — допомога на оплату комуналки зросте влітку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про збільшення розміру житлових субсидій у неопалювальний період. Там пояснили, що сума зросте через підвищення тарифу на електроенергію.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Відповідно до законодавства, перегляд розміру житлових субсидій в рамках визначеної тривалості призначення допомоги без звернення споживачів мусить відбуватися, зокрема, під час встановлення нових тарифів на комунальні послуги.

Це прописано у постанові уряду № 848 від 21.10.1995 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

У зв'язку з цим, ті, хто вже має субсидію, для перегляду нового розміру допомоги через зростання тарифу на електроенергію можуть не звертатися спеціально в органи Пенсійного фонду, оскільки перерахунок буде здійснено автоматично.

"Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці — липні", — йдеться у повідомленні.

Джерело: ПФУ

Нові тарифи на електрику

З 1 червня 2024 року тариф на електричну енергію підвищили до 4,32 грн/кВт. Загалом ціна підскочила на 60%. Попри це, дехто платитиме менше, адже за "нічним тарифом", у кого встановлений відповідний двозонний лічильник, вартість електрики удвічі менша, тобто 2,16 грн за кВт/год. Термін дії нового тарифу — до 30 квітня 2025 року.

Як пояснили у Міністерстві енергетики, ринковий рівень тарифу — майже 7,5 грн/кВт-год. Проте в умовах складної економічної ситуації через війну таке зростання вартості неможливе. Також у держави не було змоги утримувати наднизьку пільгову ціну у 2,64 грн, оскільки тариф міг покривати лише третину від реальної вартості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики уточнили, скільки доведеться платити українцям після зростання тарифу на електроенергію на 60%. Проте дехто платитиме менше.

Також писали, що газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.