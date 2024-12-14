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В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

14 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 14 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: eurometal.net
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий — один из самых распространенных металлов на Земле, который играет важную роль в современной промышленности и повседневной жизни. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как легкость, прочность и стойкость к коррозии, алюминий нашел широкое применение в различных отраслях от авиации и автомобилестроения до упаковки и электроники. Кроме того, как и все цветные металлы, алюминий достаточно дорого стоит на пунктах приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 14 декабря.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — самый распространенный металл в земной коре, составляющий около 8% массы твердой поверхности планеты. По распространенности он уступает только кремнию.

Впервые алюминий был выделен в 1825 году датским химиком Хансом Кристианом Эрстедом. До этого времени этот металл считался редким и ценным, стоимость которого превышала золото. Эрстед получил алюминий из соединения, известного как квасцы.

Одной из основных характеристик алюминия является высокая коррозионная стойкость. На поверхности металла образуется тонкая оксидная пленка, что предотвращает дальнейшее окисление. Это качество делает алюминий популярным металлом в строительной отрасли и в производстве упаковочных материалов.

Также этот металл отличается низкой плотностью, составляющей около 2,7 г на кубический сантиметр, что примерно втрое меньше плотности стали. Благодаря своей легкости алюминий активно применяется в авиационной и автомобильной промышленности.

Алюминий можно перерабатывать до бесконечности без потери его первоначальных качеств. На переработку этого металла требуется всего 5% энергии, необходимой для производства металла из руды, что делает его экологически выгодным материалом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Материнская компания международной группы сталелитейных и горнодобывающих предприятий "Метинвест" объявила о временной остановке угольного объекта в поселке Песчаное рядом с Покровском в Донецкой области. Такое решение было принято из-за обострения боевых действий и увеличения интенсивности обстрелов.

На территории объекта находятся вертикальный ствол шахты №3 Покровского шахтоуправления и административные здания. Компания эвакуировала основной персонал и их семьи, обеспечивая их безопасность.

Шахта обеспечивала около половины угледобычи в Украине. При этом остальные важные объекты компании продолжают свою работу.

Компания поддерживает тесное взаимодействие с Покровской военной администрацией и вооруженными силами Украины, отслеживая ситуацию в районе города и близлежащей инфраструктуры. Последующие решения по функционированию промышленных объектов будут зависеть от развития ситуации линии фронта.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — 45 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 70 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 45 до 75 грн;

Запорожская область — от 40 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 70 грн;

Кировоградская область — от 45 до 70 грн;

Львовская область — от 40 до 70 грн;

Николаевская область — от 40 до 65 грн;

Одесская область — от 40 до 70 грн;

Полтавская область — от 45 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область – от 40 до 70 грн;

Тернопольская область — от 45 до 70 грн;

Харьковская область — от 50 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 50 до 80 грн;

Черновицкая область — от 45 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 80 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также латунь – сплав меди. Хотя цены на этот материал немного ниже стоимости меди, они все равно достаточно высоки. Латунные изделия можно найти везде практически в каждом доме.

Черные металлы тоже хочет у вас примут. Да, за килограмм стали или чугуна вам не заплатят такие же деньги, как за цветные металлы, но собрать большое количество изделий из чермета значительно легче.

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